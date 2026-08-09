Geopolítica para turistas: así condicionan los conflictos las elecciones de los viajeros

Siete países de la UE ya han pedido medidas específicas a la Comisión Europea para impulsar el turismo en las zonas fronterizas del este del bloque comunitario. Aseguran que la cercanía de la guerra en Ucrania ha frenado la llegada de turistas y agravado sus economías.

Es un ejemplo de cómo la geopolítica condiciona el destino a elegir en unas vacaciones. Y en un mundo convulso, antes de comprar un billete, los viajeros consultan cada vez más el mapa de conflictos y optan por destinos más seguros.

El impacto de ese conflicto se hace evidente en la Costa Blanca. El perfil de los visitantes en municipios como Benidorm, Moraira o Calpe ha dado un vuelco. Hay un auge constante de viajeros procedentes de Polonia y otros países fronterizos al conflicto. Contrasta con el declive del mercado ruso, afectado por el aislamiento y las sanciones al régimen de Putin.

España sigue atrayendo. Son muchas sus fortalezas: sol, gastronomía, cultura. Es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. El año pasado llegaron casi 97 millones de personas. Y va camino de superar en este 2026 la barrera de los 100 millones.