Geopolítica para turistas: así condicionan los conflictos las elecciones de los viajeros
- En un mundo convulso, los viajeros consultan si hay conflictos antes de comprar un billete
- España sigue siendo un destino atractivo frente a otros como Rusia o Cuba
Siete países de la UE ya han pedido medidas específicas a la Comisión Europea para impulsar el turismo en las zonas fronterizas del este del bloque comunitario. Aseguran que la cercanía de la guerra en Ucrania ha frenado la llegada de turistas y agravado sus economías.
Es un ejemplo de cómo la geopolítica condiciona el destino a elegir en unas vacaciones. Y en un mundo convulso, antes de comprar un billete, los viajeros consultan cada vez más el mapa de conflictos y optan por destinos más seguros.
El impacto de ese conflicto se hace evidente en la Costa Blanca. El perfil de los visitantes en municipios como Benidorm, Moraira o Calpe ha dado un vuelco. Hay un auge constante de viajeros procedentes de Polonia y otros países fronterizos al conflicto. Contrasta con el declive del mercado ruso, afectado por el aislamiento y las sanciones al régimen de Putin.
España sigue atrayendo. Son muchas sus fortalezas: sol, gastronomía, cultura. Es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. El año pasado llegaron casi 97 millones de personas. Y va camino de superar en este 2026 la barrera de los 100 millones.
El conflicto en Irán beneficia al sector en España
Según algunas estimaciones, el sector turístico español se beneficiará de la situación de incertidumbre que ha generado el conflicto en Oriente Medio. Ya el pasado mes de abril, hubo un aumento inesperado de llegadas internacionales del 5%, coincidiendo con la caída del turismo en varios destinos de esa zona.
Las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz ha impactado en el petróleo y en el turismo, con cancelaciones de vuelos y pasajeros bloqueados en algunos de los principales centros de conexión del mundo.
También los gobiernos saben que pueden usar el turismo como arma de presión. Ocurre con las sanciones y amenazas de la administración Trump sobre Cuba. El turismo es la principal fuente de ingresos de la isla, pero ya apenas se ven extranjeros y las cadenas españolas se han retirado del país caribeño.
Si nos fijamos en China, su verdadera fortaleza reside en sus 1.400 millones de habitantes y transforma el turismo en una herramienta de política exterior. A través del estatus de 'Destino Autorizado', el Gobierno chino decide qué países pueden o no visitar sus ciudadanos.