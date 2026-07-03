Primera Operación Salida de un verano de récord en turismo y más de 104 millones de desplazamientos hasta septiembre

La Operación Salida de julio ya está en marcha. Se esperan más de 104 millones de viajes por carretera, un 3,7 % más que el pasado año, hasta el 31 de agosto. Sólo este fin de semana - del viernes al domingo- la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4,8 millones de desplazamientos.

Además de la de que arranca este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

El sector del transporte han realizado como cada año un despliegue masivo de plazas. Aerolíneas, operadores ferroviarios, empresas de autobuses y compañías marítimas han incrementado notablemente su oferta. Reaccionas a la previsión del sector turísticos de un aumento de turistas. Según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), los viajeros han decantado sus vacaciones de verano hacia destinos más cercanos, bien conectados, con una operativa más previsible y una buena relación calidad-precio debido a la incertidumbre geopolítico.

Seguridad y vigilancia especial en las carreteras Durante el verano la DGT desarrollará campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales. Este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y otras novedades son el teléfono de atención a las víctimas de tráfico 018 y medidas especiales de regulación con motivo del eclipse de sol. Para todos los que vayan a salir a la carretera Tráfico recomienda planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras, de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir a través de las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011.

Tres de cada 10 viajeros se desplazará en autobús El 29 % de los viajeros que se desplacen por carretera este verano lo hará en autobús. Los ciudadanos y residentes optan de forma creciente por este medio de transporte en sus trayectos de largo recorrido. Se espera que casi 15 millones de personas utilicen el autobús durante el mes de julio. Las empresas prevén incrementar sus servicios un 47 %, ante el aumento de la demanda turística y juvenil, impulsadas por la operación salida, el buen comportamiento esperado del turismo y las bonificaciones al transporte público, a las que ahora se suma el Verano Joven, explica CONFEBUS en un comunicado. La patronal del sector destaca que "en una época del año en la que los pueblos de España aumentan su población por unos meses, el autobús conecta grandes ciudades con municipios medianos y pequeños, garantizando la movilidad allí donde otros modos no están presentes".

Operación Salida por estaciones de tren Unos 3.125 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en el país, circularán por toda la red durante este fin de semana de primera Operación Salida del verano, desde este viernes, 3 de julio, y hasta el domingo día 5, según datos de Adif. El viernes es el día con más circulaciones de todo el fin de semana, con 1.217 trayectos programados. Sólo de las dos estaciones de Madrid saldrán o llegarán un total de 1.125 trenes durante este fin de semana, uno de los de mayor movilidad de viajeros del año. En concreto, Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes registrará la salida y llegada de 678 trenes en estos tres días. Sólo el viernes, 260 con origen y destino del corredor de alta velocidad este (que une la capital con ciudades como Zaragoza, Tarragona o Barcelona) y del corredor sur (que enlaza con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas). Se suman a los 448 trenes programados en Chamartín-Clara Campoamor, de los que 178 están asignados al viernes con origen y destino de los corredores de alta velocidad que unen Madrid con Levante, y el norte y el noroeste del país. En cuanto a otras de las grandes estaciones de la red, entre el viernes y el domingo Barcelona Sants registrará la llegada y salida de 375 trenes (143 el viernes), Sevilla Santa Justa de un total de 237 trenes (87 viernes), Valladolid Campo Grande de 168 trenes (73 el viernes) y València Joaquín Sorolla, de 155 trenes (56 el primer día). A Alacant-Terminal llegarán o partirán 173 trenes durante este fin de semana de primera Operación Salida del verano, a Zaragoza Delicias 192 y a Málaga María Zambrano, 166 trenes. En la estación de Toledo están programados 70 trenes, en la de Ourense 60 trenes, en Santiago de Compostela-Daniel Castelao 45, en la de León otros 45 y en la de Oviedo, 25 trenes.

Aumentan los vuelos programados Los aeropuertos de la red de Aena en España prevén un total de 22.290 vuelos durante el primer fin de semana de julio. El domingo será el día con más operaciones, con un total de 7.474, seguido de este sábado (7.448) y el viernes (7.368). Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número, con 3.726, con el pico de este viernes en 1.260 operaciones programadas. En la jornada del domingo, 1.257, en tanto que el sábado, 1.209. Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.355 operaciones programadas el fin de semana y un máximo de 1.161 el viernes; y el de Palma de Mallorca, con 3.070 vuelos, de los que 1.071 serán el sábado. Málaga-Costa del Sol y Alicante operarán 1.854 y 1.365 vuelos en la primera operación salida del verano, respectivamente.