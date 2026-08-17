Muere Hayden Panettiere, protagonista de la series 'Héroes' y 'Nashville'
- La actriz ha fallecido a los 36 años de edad por causas desconocidas
- En su autobiografía This Is Me: A Reckoning narra los abusos, adicciones y la presión de Hollywood
Hayden Panettiere (Nueva Jersey, 1989), protagonista en series como Héroes y Nashville, ha fallecido este fin de semana a los 36 años de edad por causas desconocidas, según ha informado su familia en un comunicado difundido el domingo por su publicista.
Nominada a un Grammy y dos Globos de Oro, su carrera en Hollywood comenzó como actriz infantil, influenciada por su madre Lesley Vogel, que también es actriz y productora. Ganó reconocimiento al poner voz a la princesa hormiga Dot en la película Bichos: Una aventura en miniatura, y de ahí saltó a la fama interpretando a Claire Bennet en la serie Héroes (2006), una animadora de instituto con superpoderes a la que tenían que salvar.
La nominaron a dos Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en el drama musical Nashville. Su interpretación de Juliette Barnes, una cantante de country, era un paralelismo constante con su propia vida, llegando a someterse a uno de los dos procesos de rehabilitación por los que pasó durante una de las pausas del rodaje.
Aún así, continuó trabajando en la saga Scream, en la cuarta y sexta película. Su última aparición en pantalla es en Sleepwalker en enero de 2026, interpretando a una madre afligida que sufría sonambulismo.
Del cine al libro
En mayo de este año, saltó de la industria cinematográfica a la literaria con su autobiografía This is me: A Reckoning. En ella, además de confirmar su bisexualidad, habla sobre la depresión post-parto que tuvo a raíz del nacimiento de su hija, las crueldades del mundo del cine, el alcoholismo y la muerte de su hermano en 2023.
El libro recoge algunos de los episodios más duros de su paso por Hollywood. Panettiere cuenta que, con 18 años, la colocaron en una cama junto a un hombre desnudo y que un ejecutivo de NBC la besó sin su consentimiento. También relata sus relaciones más conflictivas, incluida la supuesta rivalidad con la actriz Connie Britton durante Nashville, y sus turbulencias sentimentales con Brian Hickerson, acusado posteriormente de violencia doméstica, y el actor Milo Ventimiglia, siempre bajo la lupa de los medios.
Hayden Panettiere mantuvo una larga relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con el que tuvo a su hija de 11 años. Las complicaciones personales derivaron en divorcio y en la cesión de la custodia completa para el padre, bastante comentada por la prensa. Panettiere utiliza el libro para aclarar que no estaba capacitada para asumir el rol de madre en ese momento por sus adicciones, y que lo mejor para el futuro de la niña era que se criase con su padre.
El hermano de Wladimir Klitschko es el alcalde de Kiev, por lo que la familia está involucrada de manera notable en la guerra de Ucrania. Hayden fundó en 2022 Hoplon, una plataforma de ayuda que recogía fondos para equipos de protección y suministros médicos para los ucranianos.
Además de la causa humanitaria, sus inquietudes políticas por defender los derechos de voto y estadidad para el distrito de Columbia le valieron la proclamación del "Día de Hayden Panettiere" en la ciudad de Washington el 16 de septiembre de 2011.
Adicciones y el fallecimiento de su hermano
En entrevistas, Panettiere ha confesado haber sufrido bullying desde la infancia, además de haber tenido un contacto demasiado temprano con las drogas. Según detalló, un compañero de trabajo le dio Adderall, un estimulante a base de anfetaminas, antes de una alfombra roja y, al sentirse más segura y habladora tras tomarlo, aquel episodio se convirtió en un punto de inflexión en su vida.
En el libro va desgranando sus "terremotos vitaleshasta llegar al más duro: la muerte de su hermano pequeño, Jansen Panettiere. El actor, que falleció a los 28 años por complicaciones relacionadas con una enfermedad de la válvula aórtica, era, en palabras de Hayden, su "otra mitad". Un lastre que la hundió más y dificultó su proceso de recuperación.
En los últimos años, Panettiere alzó la voz para contar su historia y aseguró estar entrando en una nueva etapa. En varias entrevistas se abrió como nunca antes y explicó que llegó a romper su relación laboral con su madre, que también ejercía de manager, después de que esta le reprochara que tenía una deuda con ella, ya que había dedicado años a gestionar su carrera mientras se perdía parte de la infancia de su hijo pequeño.
Hayden Panettiere ha muerto años después de que los médicos le advirtieran de que la ictericia que sufría podía costarle la vida, cuando trataba de reconstruirse tras años marcados por la presión de Hollywood y sus propios problemas personales. Una vida lastrada por una industria que la convirtió en estrella desde niña, pero también por adicciones, relaciones complicadas y heridas personales que nunca terminó de dejar atrás.
*Aroa Arroyo García es alumna de Doble Grado en Periodismo e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Esteban Ramón, coordinador de Cultura, ha supervisado la elaboración completa de este texto.