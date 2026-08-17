Muere Hayden Panettiere, protagonista de la series 'Héroes' y 'Nashville'

Hayden Panettiere (Nueva Jersey, 1989), protagonista en series como Héroes y Nashville, ha fallecido este fin de semana a los 36 años de edad por causas desconocidas, según ha informado su familia en un comunicado difundido el domingo por su publicista.

Nominada a un Grammy y dos Globos de Oro, su carrera en Hollywood comenzó como actriz infantil, influenciada por su madre Lesley Vogel, que también es actriz y productora. Ganó reconocimiento al poner voz a la princesa hormiga Dot en la película Bichos: Una aventura en miniatura, y de ahí saltó a la fama interpretando a Claire Bennet en la serie Héroes (2006), una animadora de instituto con superpoderes a la que tenían que salvar.

Hayden Panettiere como Claire Bennet en la serie Heroes

La nominaron a dos Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en el drama musical Nashville. Su interpretación de Juliette Barnes, una cantante de country, era un paralelismo constante con su propia vida, llegando a someterse a uno de los dos procesos de rehabilitación por los que pasó durante una de las pausas del rodaje.

Aún así, continuó trabajando en la saga Scream, en la cuarta y sexta película. Su última aparición en pantalla es en Sleepwalker en enero de 2026, interpretando a una madre afligida que sufría sonambulismo.

Del cine al libro En mayo de este año, saltó de la industria cinematográfica a la literaria con su autobiografía This is me: A Reckoning. En ella, además de confirmar su bisexualidad, habla sobre la depresión post-parto que tuvo a raíz del nacimiento de su hija, las crueldades del mundo del cine, el alcoholismo y la muerte de su hermano en 2023. Portada de su autobiografía This is me: a reckoning, que ha recibido críticas positivas y sólidas en las plataformas El libro recoge algunos de los episodios más duros de su paso por Hollywood. Panettiere cuenta que, con 18 años, la colocaron en una cama junto a un hombre desnudo y que un ejecutivo de NBC la besó sin su consentimiento. También relata sus relaciones más conflictivas, incluida la supuesta rivalidad con la actriz Connie Britton durante Nashville, y sus turbulencias sentimentales con Brian Hickerson, acusado posteriormente de violencia doméstica, y el actor Milo Ventimiglia, siempre bajo la lupa de los medios. Hayden Panettiere, durante la gala MET, celebrada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el 5 de mayo de 2014 Larry Busacca Larry Busacca Hayden Panettiere mantuvo una larga relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con el que tuvo a su hija de 11 años. Las complicaciones personales derivaron en divorcio y en la cesión de la custodia completa para el padre, bastante comentada por la prensa. Panettiere utiliza el libro para aclarar que no estaba capacitada para asumir el rol de madre en ese momento por sus adicciones, y que lo mejor para el futuro de la niña era que se criase con su padre. Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko, durante los Steiger Awards 2011, celebrados en Bochum, Alemania, el 12 de marzo de 2011. Andreas Rentz Jeff Kravitz El hermano de Wladimir Klitschko es el alcalde de Kiev, por lo que la familia está involucrada de manera notable en la guerra de Ucrania. Hayden fundó en 2022 Hoplon, una plataforma de ayuda que recogía fondos para equipos de protección y suministros médicos para los ucranianos. Además de la causa humanitaria, sus inquietudes políticas por defender los derechos de voto y estadidad para el distrito de Columbia le valieron la proclamación del "Día de Hayden Panettiere" en la ciudad de Washington el 16 de septiembre de 2011.