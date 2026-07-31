Manolo Solo en diez papeles inolvidables: de 'Tarde para la ira' a 'Una quinta portuguesa' o 'Anatomía de un instante'

"Desde que tuve uso de razón quería ser actor. Recuerdo estar en casa, con cuatro años, viendo en la televisión Capitanes intrépidos, con Spencer Tracy y cuando recogen del mar a ese niño... yo soy huérfano de padre y sentí una identificación total con él. ¡Yo quería ser ese niño!"

Con esa pasión describía Manolo Solo, en una entrevista con Días de Cine, el momento de su infancia en que descubrió que quería ser actor. La misma pasión que puso en todos y cada uno de los papeles que interpretó, por pequeños que fueran.

De hecho, en una entrevista con RTVE.es, Manolo Solo remarcababa la importancia de esos papeles: "Hay gente que por físico, carisma o belleza hacen de protagonistas, pero tienen más dificultad para papeles secundarios que a veces son más difíciles de hacer, porque tienen más riesgo y menos margen para moverse. Me siento parte de la noble estirpe de secundarios, pero todo no acaba ahí”.

Manolo Solo nos ha dejado, pero esa pasión que volcó en cada uno de sus papeles ya forma parte de la historia del cine español. Vamos a recordar algunas de sus interpretaciones más memorables.

05.29 min El cine según Manolo Solo

'7 vírgenes' (Alberto Rodríguez, 2005) Empezamos y terminamos esta lista con colaboraciones de Manolo Solo y Alberto Rodríguez (La isla mínima). Ambos se conocieron en 1994, cuando Manolo Solo quería grabar un videoclip para su banda Los Relicarios. Alberto todavía era un universitario y se fue con la banda a Londres donde nacería una gran amistad. Lo curioso es que Manolo Solo nunca fue nominado al Goya por sus colaboraciones con el director. En 2005, Manolo interpretó al director del centro de menores donde estaba internado 'El Tano' (Juan José Ballesta). Una inolvidable película que fue nominada a seis premios Goya.

'El laberinto del fauno' (Guillermo del Toro, 2006) Un año después, Manolo Solo participó en una de las mejores películas españolas de este siglo, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que contaba con un reparto espectacular encabezado por Maribel Verdú, Sergi López, Ivanna Bauero, Ariadna Gil, Álex Angulo. Intepretaba a Garcés, la mano derecha del cruel capitan del ejército franquista al que daba vida Sergi López. Y a pesar de ese fabuloso reparto, Manolo también logró brillar en cada una de sus escenas.

'Celda 211' (Daniel Monzón, 2009) Ocho premios Goya, de 16 nominaciones, ganó esta estupenda película de Daniel Monzón en la que Manolo Solo volvía a brillar, en un reparto excepcional de secundarios, como el director de la cárcel que tenía la misión de parar el motín encabezado por el temible (e inolvidable) Malamadre (Luis Tosar)

'La herida' (Fernando Franco, 2013) Con su debut como director en La herida, Fernando Franco obtuvo el Premio especial del jurado en San Sebastián y el Goya a Mejor Dirección Nobel, además de otro para su protagonista, la actriz Marian Álvarez. La actriz interpretaba magistralmente a una joven con trastorno límite de la personalidad. Y Manolo Solo estaba genial como Jaime, un compañero de trabajo de la protagonista. Podéis ver la película completa en RTVE.es Somos cine Somos cine - La herida Ana tiene 28 años y se siente útil y bien en su trabajo ayudando a otros. Sin embargo, fuera del trabajo tiene serios problemas para relacionarse.... Ver película

'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 2014) Nueva colaboración de Manolo Solo con Alberto Rodríguez en la que fue la gran película del año 2014, La isla mínima. Un éxito que recaudó casi 8 millones de euros y se llevó 10 premios Goya. Un apasionante thriller en el que Manolo Solo interpretaba a un periodista cuya investigación termina siendo clave para que los dos policías protagonistas, Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, resuelvan el caso. 07.00 min Días de cine: 'La isla mínima'

'B, la película' (David Ilundáin, 2015) El 15 de julio de 2013, tras pasar 18 días en la cárcel, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas (Pedro Casablanc),decide cambiar su declaración sobre las cuentas del partido y es trasladado a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pablo Ruz (Manolo Solo). Un sorprendente drama judicial que se basa en la declaración real de Bárcenas y en la que sus dos protagonistas están soberbios. De hecho, ambos recibieron sus primeras nominaciones a los Goya, Casablanc a mejor actor protagonista y Manolo Solo a mejor actor de reparto.

'Tarde para la ira' (Raúl Arévalo, 2016) En 2016, el actor Raúl Arévalo dirigió su primera y, hasta ahora, única película, Tarde para la ira. Un fabuloso thriller, protagonizado por Antonio de la Torre, en el que Manolo Solo solo aparece siete minutos. Pero siete minutos tan intensos que le valieron su primer y único Goya (a actor de reparto). El actor interpreta a 'El Triana', un personaje al margen de la sociedad y cuya voz no pasa desapercibida, rozando la afonía total. “No sé por qué le grabé un audio así como propuesta -confesaba Solo-. Raúl se quedó descolocado e inmediatamente le dije que se olvidase, que no iba a poder mantener esa voz, que estaba a un milímetro de la caricatura”. Pero Arévalo enseñó el audio a varios amigos, algunos conocidos de Solo, diciéndoles que había encontrado a un tipo de la calle para hacer el papel. Nadie reconoció al actor. Una película que fue nominada a 11 premios Goya, de los que ganó 4, y que podéis ver en RTVE.es Somos cine Somos cine - Tarde para la ira Antonio de la Torre y Luis Callejo protagonizan esta espiral de venganza. Un thriller brutal, ópera prima de Raúl Arévalo, que cuenta la catarsis d... Ver película

'El buen patrón' (Fernando León de Aranoa, 2021) Ganadora de seis Goyas, incluyendo mejor película, director (Fernando León de Aranoa) y actor (Javier Bardem), El buen patrón es la historia de Julio Blanco (Bardem), un empresario que, ante la posibilidad de recibir un premio a su trabajo, traspasará todos los límites inimaginables. Manolo Solo da vida a Miralles, un trabajador sumido en una importante crisis personal que es el único que se atreve a decirle a su jefe las verdades a la cara. Pero esa sinceridad tendrá graves consecuencias para él. 04.33 min Días de Cine - 'El buen patrón'

'Cerrar los ojos' (Víctor Erice, 2023) Tras más de cuarenta años sin dirigir ninguna película, en 2023 Víctor Erice (El espíritu de la colmena, El Sur), volvió a ponerse tras las cámaras para rodar la historia de un director de cine (Manolo Solo), que tres décadas después de la desaparición del protagonista de una de sus películas, se verá obligado a revivir el caso debido a la investigación que está realizando un programa de televisión. Uno de los mejores papeles de Solo, que fue recompensado con una nueva nominación al Goya, esta vez a mejor actor protagonista. 02.29 min Días de Cine: Cerrar los ojos

'Una quinta portuguesa' (Avelina Prat, 2025) Manolo Solo y Maria de Medeiros formaban una pareja irresistible en Una quinta portuguesa, una sorprendente película de Avelina Prat (Vasil), que navegaba entre la comedia romántica, el thriller y las historias de viajes (tanto físicos como espirituales). Solo interpretaba a Fernando, un profesor de Geografía que es abandonado por su mujer y decide dejarlo todo, cambiar de identidad y trabajar de jardinero en una quinta del norte de Portugal, donde lo acoge una enigmática mujer, Amalia, interpretada por Maria de Medeiros. Una película deliciosa en la que Manolo Solo volvía a destacar con un papel que le valió otra merecida nominación al Goya a mejor protagonista, al igual que a María de Medeiros a actriz de reparto. 04.50 min Días de Cine: Una quinta portuguesa