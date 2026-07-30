Muere el actor Manolo Solo a los 62 años. Sus mejores interpretaciones, en RTVE Play

Llegó despacio a eso de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, pero lo consiguió y triunfó. Manolo Solo tenía 62 años y este jueves 30 de julio, la Academia de Cine ha confirmado su fallecimiento a causa de un cáncer. El actor se convirtió en un secundario de lujo del cine español; para el recuerdo quedan actuaciones tan memorables como su papel en Tarde para la ira, por el que consiguió el Goya a Mejor Actor de Reparto, o más recientemente su interpretación de Manuel Gutiérrez Mellado en la miniserie Anatomía de un instante, que relata el papel que jugaron los distintos protagonistas del 23F.

Manolo Solo nació en Algeciras, en 1964, y ha hecho más de cincuenta películas como Cerrar los ojos, de Víctor Erice o El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, y donde se metía en la piel de un trabajador sumido en una importante crisis personal. Precisamente, por estas películas también estuvo nominado en los Premios Goya. Su última entrevista fue en 2025, en la cadena pública, concretamente en el programa de La Revuelta, con motivo de la promoción de su película Una quinta portuguesa. En RTVE Play hacemos un repaso de todos los contenidos que puedes disfrutar gratis de uno de los mejores actores que ha dado nuestro país.

Tarde para la ira Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería. Era el conductor, y el único detenido por el robo. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido, José. Este es el argumento de Tarde para la ira, película dirigida por Raúl Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre, y donde Manolo Solo tiene una interpretación fugaz -concretamente de siete minutos- pero memorable. El actor interpreta a 'El Triana', un personaje al margen de la sociedad y cuya voz no pasa desapercibida, rozando la afonía total. Una secuencia de impacto, que tuvo su recompensa: un Premio Goya a Mejor Actor de Reparto. Somos cine Somos cine - Tarde para la ira Madrid, Agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco de una joyería. Tras 8 años, sale con ganas de emprender una nueva vida. rtve play

El buen patrón 'Básculas Blanco', una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad de provincias, aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. En el poco tiempo del que dispone, Blanco intenta devolver a su empresa el equilibrio perdido: trata de resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables. Protagonizada por Javier Bardem, el personaje al que da vida Manolo Solo es Miralles, un trabajador sumido en una importante crisis personal y que es el único que le dice a la cara toda la verdad a su jefe. Esa sinceridad tendrá consecuencias. Somos cine Somos cine - El buen patrón Básculas Blanco, empresa de balanzas industriales, espera la visita de una comisión de la que depende un premio a la Excelencia Empresarial rtve play

Josefina Juan es un funcionario de prisiones que se queda prendado de Berta, una mujer a la que ve a través de los monitores cada domingo, cuando ella acude a la cárcel para visitar a su hijo. Berta pasa la mayor parte de la semana en casa, para cuidar a su marido, que está postrado en la cama desde hace años. Un día, Juan decide dar el paso y acercarse a ella, haciéndose pasar por un padre que tiene una hija presa en el mismo centro. En Josefina, Manolo Solo interpreta a un personaje secundario llamado Rafael, que un toque de humor y contraste al drama principal. La cinta está protagonizada por Roberto Álamo y Emma Suárez. Somos cine Somos cine - Josefina Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio cada domingo la visita de Berta, madre de uno de los presos. Un día por fin logra acercarse a ella rtve play

Caníbal Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor. Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia. Y Caníbal la historia de amor de un demonio. Somos cine Somos cine - Caníbal Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimientos, hasta que Nina aparece en su vida. rtve play

La herida Ana tiene 28 años, se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso agresiva, con las personas más cercanas y queridas. Ana no puede controlar este comportamiento, ni sus emociones, por las que sufre y se atormenta, sintiéndose culpable. En el fondo, sólo querría estar bien consigo misma y con los demás, ser feliz. Este es el argumento de La herida, película en la que Manolo Solo interpreta a Jaime, un compañero de trabajo de la protagonista. Somos cine Somos cine - La herida Ana tiene 28 años y se siente útil y bien en su trabajo ayudando a otros. Sin embargo, fuera del trabajo tiene serios problemas para relacionarse. rtve play

Asesinos inocentes Cuenta la historia de Francisco Garralda, un joven universitario que, viéndose en una situación personal muy comprometida, recibe una oferta: matar a Espinosa, su profesor de psicología. Lo que convierte el encargo en singular es que el mismo profesor es quien ofrece a su estudiante esta manera de salir del aprieto que le asfixia. Esta película está protagonizada por Maxi Iglesias, mientras que Manolo Solo interpreta el personaje de un fiscal. Somos cine Somos cine - Asesinos inocentes Francisco Javier Garralda es un universitario al que una última asignatura le separa de su título académico. rtve play

Llenos de Gracia La hermana Marina es enviada a principios de los años noventa a El Parral, un orfanato amenazado de cierre. A su llegada al colegio, los niños están fuera de control, pero Marina capta su atención con su carisma y desparpajo. Los chicos comienzan a mirar con curiosidad a esta nueva monja inmune a sus gamberradas. Sobre todo Valdo, con el que Marina conecta de una manera especial. Cuando Marina descubre las escapadas nocturnas de los chavales, algo prohibido, da con la idea que cambiará para siempre El Parral: formar un equipo de fútbol. Somos cine Somos cine - Llenos de gracia Marina, una monja atípica, llega en verano de 1994 a El Parral, un colegio en riesgo de cierre. Tiene una idea que cambiará todo: un equipo de fútbol. rtve play

Sevillanas de Brooklyn Ana es una joven sevillana harta de su familia y del conflictivo barrio en el que viven. Todo irá a peor cuando su madre, para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano de familia adinerada, a cambio de 700 euros. A pesar de sus diferencias y de las situaciones esperpénticas que provoca el fraude, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo techo. Y ya se sabe que el roce hace cariño. Somos cine Somos cine - Sevillanas de Brooklyn Ana es una estudiante que vive con su familia en una barriada de Sevilla y dedica su tiempo libre a impartir clases de sevillanas en inglés a niños. rtve play