Una de las últimas apariciones de Manolo Solo en RTVE: revive su entrevista en 'La Revuelta'

La muerte de Manolo Solo ha pillado al mundo de la cultura y a la sociedad desprevenidas. El actor, que ha fallecido a los 62 años, participó en más de 50 películas y series a lo largo de su vida. Uno de los últimos trabajos del gaditano fue Una quinta portuguesa, un drama dirigido y escrito por Avelina Prat que le valió una nominación como Mejor actor en los Premios Goya. Precisamente acudió a La Revuelta en mayo de 2025 a presentarla, aunque no era el invitado estrella.

El de Algeciras llegó al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid un poco por obligación. La que iba a ser la protagonista, Melody, canceló su intervención tras su participación en el Festival de Eurovisión, y desde el equipo del programa de TVE acudieron a él. Así, el intérprete mataba dos pájaros de un tiro: hacer promoción del largometraje y vencer sus miedos. "No vendría por cualquier película", comentó. "Si me invitáis con más tiempo, igual ni vengo, porque siempre me ha dado pánico".

La Revuelta La Revuelta - Manolo Solo (19/05/2025) David Broncano entrevista al actor Manolo Solo, que salva La Revuelta promocionando su nueva película, 'Una quinta portuguesa', participada por RTVE rtve play

A pesar de los nervios iniciales, la entrevista fue en realidad una incursión de la que salió airoso. En Una quinta portuguesa, es el protagonista de una historia en el que se ve "el reseteo de una persona gris tras ser abandonada por su mujer sin saber los motivos".

En su intervención, el ganador de un cabezón a Mejor actor de reparto por Tarde para la ira hizo un alegato en contra de las pantallas, un asunto que le preocupaba especialmente. En su día afirmó haber estado "demasiado activo" en redes sociales, pero desde hacía un tiempo abogaba por hacer un distanciamiento de los dispositivos digitales.