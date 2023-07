Sevillanas de Brooklyn - Cine español online, en Somos cine

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Ana es una estudiante que vive con su familia en una barriada de Sevilla y dedica su tiempo libre a impartir clases de sevillanas en inglés a niños. Pero esos ingresos no son suficientes para solucionar los problemas económicos que atraviesa su familia, por lo decide buscar un empleo. Esa idea choca con los deseos de su madre, Carmen, que no quiere que su hija deje los estudios, por lo que ha ideado un plan disparatado para sumar un dinero extra al sueldo que gana como limpiadora: engañar a una agencia para acoger en su casa a una rica estudiante americana a cambio de 700 al mes. Pero un contratiempo provoca que quien acabe en casa de Carmen no sea una chica, sino Ariel Brooklyn, un adinerado universitario afroamericano de Boston. A pesar de sus diferencias, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo techo, dando lugar a una serie de situaciones hilarantes, divertidos contrastes de culturas, orgullo de clases, vídeos virales, e incluso, una historia de amor.