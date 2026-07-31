'Tarde para la ira', el thriller cañí, hiperrealista y extremo de Raúl Arévalo y Manolo Solo

Manolo Solo forma parte del extraordinario reparto de Tarde para la ira, el intenso thriller dirigido por Raúl Arévalo y protagonizado por Antonio de la Torre y Luis Callejo. Esta brillante ópera prima del cineasta construye una implacable espiral de venganza que conviene descubrir con la menor información posible. La historia sigue a un hombre que, tras participar en un atraco, es el único detenido y condenado a ocho años de prisión. Al recuperar la libertad, solo desea volver a su barrio y retomar su vida junto a su novia y sus amigos, pero la aparición de un misterioso desconocido, José (Antonio de la Torre), hará saltar todo por los aires.

La película, disponible en RTVE Play, arranca con un electrizante plano secuencia convertido ya en historia del cine español y mantiene la tensión hasta su inolvidable desenlace. En este retrato de la violencia y sus consecuencias, ambientado en unos paisajes periféricos retratados con una fuerza poco habitual, Manolo Solo dejó una de las interpretaciones más celebradas de su carrera. Su trabajo le valió el Goya al Mejor Actor de Reparto, compartiendo un reparto de enorme nivel con nombres como Ruth Díaz, reconocida con el premio a la mejor actriz en la sección Horizontes del Festival de Venecia 2016.

Antonio de la Torre y Ruth Díaz en 'Tarde para la ira'

Una ópera prima maestra La primera incursión en la dirección de largometrajes del actor Arévalo no pudo tener una mejor acogida. Con un enorme éxito en taquilla, el respaldo que obtuvo en los Goya 2017 fue abrumador, gran triunfador con cuatro premios. Cuando se lanzó a la dirección, Arévalo acababa de obtener uno de sus mayores reconocimientos interpretativo s, gracias a su papel en La isla mínima, de Alberto Rodríguez, y contaba con la confianza que da una carrera consolidada. Tarde para la ira partía con once nominaciones, de las cuales se terminó haciendo con cuatro galardones, entre ellos el de mejor película, director novel, guion original. Un sueño más que cumplido para el novel cineasta que siempre pensó en dirigir antes que en actuar. Raúl Arévalo con su Goya a mejor director novel por 'Tarde para la ira', también ganadora de mejor película.REUTERS/Juan Medina De niño devoraba las estanterías de acción del videoclub, años después su padre le enseñaría el trabajo de alguno de los grandes nombres de nuestro cine: las películas que producía Querejeta, Saura, Los santos inocentes (homenajeada explícitamente en la banda sonora de Lucío Godoy en esta película), El crimen de Cuenca. Por el camino, sin embargo, se cruzó el teatro y después su apabullante debut en azuloscurocasinegro (2006), tras la que le siguieron una vertiginosa veintena de películas, amén de series de tv y obras de teatro.

Aprendiz silencioso, observador e inquieto Durante todos los años que se curtió como actor, Arévalo era, ante todo, muy inquieto por lo que sucedía en todos los planos del rodaje. Ha trabajado bajo las órdenes de Sánchez Arévalo, Almodóvar, Cuerda o Ruiz Caldera. Años de experiencia delante de las cámaras que le han servido para empaparse de quienes estaban detrás de ellas. No solo de directores, sino de directores de arte, fotografía, vestuario a los que preguntaba el oficio. Rodaje de la película 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo. La tranquilidad profesional que vivió en a mediados de los 2000, favoreció que comenzase a dar forma a esta historia junto con su amigo David Pulido. Una historia que le sirvió de autoexploración, que partía precisamente de una observación sobre sí mismo. “Tengo mis arranques de ira, como cualquiera, y es un tema que me obsesiona. Más allá de que disfrute de la violencia como espectáculo de películas tipo Kill Bill, quería contar una historia de violencia seca y áspera”, recuerda sobre el origen del proyecto en una entrevista con RTVE. 'Tarde para la ira': la ópera prima maestra de Raúl Arévalo La chispa creativa de su debut surgió de llevar al extremo conversaciones de bar de barrio, como el que tenían sus padres en Móstoles, cuando, tras aparecer un crimen truculento, algún parroquiano espetaba: "Si a mí me hacen eso, cojo la escopeta y…". Explorar esos puntos suspensivos es la trama de Tarde para la ira. Pulido, que más que guionista fue psicólogo, comenzó a orientar las pautas de un personaje que duerme la venganza. Ruth Díaz en 'Tarde para la ira'.

Rodada a la vieja usanza Rodada en 16 mm (que ya no se revela en España y tenían que mandar a Rumanía), el grano y la textura del celuloide casan a la perfección con la estética cañí de la película. Pero el hecho de rodar en celuloide limitaba el número de tomas, por lo que el ensayo y la precisión en el trabajo de todos era una cuestión esencial. Arévalo ha contado que llegó a odiar su película porque se obsesionó en el proceso de montaje, en el que estuvo presente en todo momento. Una mezcla de inseguridad y perfeccionismo que se calmó cuando todo quedó bien armado y llegaron los primeros pases en los que se sucedían las felicitaciones sinceras de sus colegas.

La afonía memorable de Manolo Solo Manolo Solo se hace con la película con un papel secundario para el que Arévalo le pidió una voz completamente afónica para interpretar a su personaje: El Triana. “Era un gran riesgo, Manolo me decía que iba a hacer el ridículo y yo le decía que iba a ser mítico”, reconocía el director. Aunque el propio actor lo negaba, hay mucho trabajo detrás de este pequeño papel. Hay que leer muy bien la calle y tener tablas para dar vida a un personaje así. Un hombre que, por perrerías de la vida, se ha hecho un hueco entre la morralla del barrio y ha puesto en valor sus defectos disfrazándolos de virtudes. Un sinvergüenza adorable.