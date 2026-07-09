Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años
- La intérprete galesa se hizo famosa en los años 80 con "Total Eclipse of the Heart"
- Tyler ha fallecido en un hospital en Portugal, según un comunicado de su familia
La cantante británica Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años de edad, según ha confirmado su página oficial. La familia ha comunicado que el fallecimiento se ha producido la pasada noche de forma inesperada en un hospital de Portugal.
La compositora galesa de pop se hizo famosa en los años ochenta del siglo pasado por su característica voz rasgada con la que interpretaba baladas épicas como "Total Eclipse of the Heart" y "Holding Out for a Hero".
El mensaje de la familia indica que el deceso se ha producido a consecuencia de una enfermedad por la que permanecía ingresada, sin dar más detalles. Aseguran que emitirán otro comunicado en las próximas horas, pero piden privacidad para afrontar este duelo.
Tylor llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en la ciudad portuguesa de Faro, en la que residía. El 16 de junio, su portavoz afirmó que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".
Pasión por la música
Conocida como Bonnie Tyler, su verdadero nombre era Gaynor Hopkins y había nacido en la localidad galesa de Skewen el 8 de junio de 1951. Desde pequeña sintió pasión por la música y su familia siempre la apoyó en su vocación.
Decidió usar otro nombre porque pensó que el suyo no sonaba a estrella, Tyler no fue el definitivo, primero se hizo llamar Sherene Davis, en honor a su sobrina y su tía favorita de la que tomó el apellido.
Una operación de cuerdas vocales le dejó como secuela ese tono ronco que se convirtió en su sello distintivo. La cumbre de su trayectoria se sitúa entre los años 80 y 90 e indudablemente su tema más recordado es "Total Eclipse of the Heart" del compositor Jim Steinman.
La canción fue número uno en Estados Unidos, Reino Unido y otros siete países. "Total Eclipse of the Heart" fue el mayor éxito en la carrera de la galesa y uno de los seis singles más vendidos de 1983, aunque le llegó de rebote porque la discográfica rechazó que fuera para Meat Loaf.
Desde aquel glorioso 1983, Tyler lanzó más de treinta sencillos a dúo y colaboró con cantantes como el tenor Andrea Bocelli, Mike Oldfield, Cher, Vince Gill, Kareen Antonn, Frankie Miller o el mencionado Meat Loaf.
La música de Tyler contiene ecos de estilos como el country, el rock, el pop, el blues y la música celta.
En 2013, participó en el Festival de Eurovisión representando al Reino Unido. Bonnie Tyler logró un discreto puesto número 19, mientras que Dinamarca ganó aquella edición. Sus fans españoles pudieron verla en Madrid hace cuatro años en un concierto en el que derrochó energía y emoción.
Además de dedicarse al mundo de la música, era empresaria y filántropa.