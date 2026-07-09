Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante británica ⁠Bonnie ⁠Tyler ha muerto a los 75 años de edad, según ha confirmado su página oficial. La familia ha comunicado que el fallecimiento se ha producido la pasada noche de forma inesperada en un hospital de Portugal.

La compositora galesa de pop se hizo famosa en los años ochenta del siglo pasado por su característica voz rasgada con la que interpretaba baladas épicas como "Total Eclipse of the Heart" y "Holding ⁠Out for a Hero".

El mensaje de la familia indica que el deceso se ha producido a consecuencia de una enfermedad por la que permanecía ingresada, sin dar más detalles. Aseguran que emitirán otro comunicado en las próximas horas, pero piden privacidad para afrontar este duelo.

Tylor llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en la ciudad portuguesa de Faro, en la que residía. El 16 de junio, su portavoz afirmó que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".