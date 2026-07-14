Muere la actriz Ascen López de 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.' a los 69 años
- El pasado 31 de mayo celebraba su cumpleaños con una foto sonriente en Instagram
- La cuarta y última temporada de Muertos S.L. se estrena el próximo 7 de agosto
La actriz Ascen López, conocida por series como Muertos S.L., donde interpretaba a Nieves, o Machos Alfa, donde encarnaba a Marga, ha fallecido a los 69 años, han informado este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE.
"Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", asegura el mensaje en redes de AISGE.
En un tuit, la Unión de Actores y Actrices ofrece su "más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz".
La propia actriz colgaba en su cuenta de Instagram el pasado 31 de mayo el mensaje "Un año más. Gracias!!!" acompañado de una foto suya muy sonriente junto a un pastel con unas velas con el número 69.
Cuarta temporada
El pasado 9 de julio Netflix anunció el estreno el 7 de agosto de la cuarta y última temporada de la comedia costumbrista Muertos S.L., creada por Laura y Alberto Caballero y protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca, además de la propia Ascen López.
Nacida en la ciudad de Ávila, también era conocida por sus papeles en otras series de televisión como Águila Roja, Caronte y Policías, en el corazón de la calle.
En teatro había actuado en obras como El cuaderno de Pitágoras en el Centro Dramático Nacional en 2022 o el musical Billy Elliot los años 2019 y 2020 en el Teatro Nuevo Alcalá.