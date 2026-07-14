Muere la actriz Ascen López de 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.' a los 69 años

La actriz Ascen López, conocida por series como Muertos S.L., donde interpretaba a Nieves, o Machos Alfa, donde encarnaba a Marga, ha fallecido a los 69 años, han informado este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE.

"Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", asegura el mensaje en redes de AISGE.

En un tuit, la Unión de Actores y Actrices ofrece su "más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz".

La propia actriz colgaba en su cuenta de Instagram el pasado 31 de mayo el mensaje "Un año más. Gracias!!!" acompañado de una foto suya muy sonriente junto a un pastel con unas velas con el número 69.