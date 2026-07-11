Mundial 2026, en directo hoy, 11 de julio: se cierran los cuartos de final con un súper-sábado y dos partidazos
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Este sábado se completan los cuartos de final con dos partidos: Noruega - Inglaterra y Argentina - Suiza
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 11 de julio se cierran los cuartos de final con dos partidos, que definirán la segunda semifinal del torneo. Por un lado, el Noruega - Inglaterra a las 23:00 y el Argentina - Suiza, en la madrugada del domingo a las 3:00 horas peninsulares.
España está en semifinales. La selección española se medirá a Francia el próximo martes en Dallas. Este sábado toca jornada de recuperación en la expedición del equipo, siguiendo las pautas ya conocidas en lo que va de torneo. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
-
11:00
La prensa francesa coincide en presentar la semifinal del próximo martes entre España y Francia como uno de los grandes partidos del Mundial 2026, un enfrentamiento entre las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado hasta el momento y marcado por las recientes victorias españolas sobre los Bleus en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025. (EFE)
-
10:50
La estrella estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la dupla española Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles.
Las estrellas de Hollywood españolas volvieron a estar presentes entre el público para animar a La Roja, como ya hicieron en el partido de dieciseisavos contra Austria, a las que también se sumó el cantante de la célebre banda británica Oasis, Noel Gallagher.
Entre los aficionados también se encontraba el actor estadounidense Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta ('Rock of Ages'), o el ruso Yura Borisov, conocido por su interpretación en la oscarizada 'Anora', según un documento distribuido por FIFA.
-
10:40
Hoy no hay partido en abierto, por lo que la programación habitual se ve alterada. Pero no dejamos de tener una amplia agenda deportiva:
-
10:35
ESTAMOS EN SEMIFINALES. Por si alguien no se había enterado aún.
Aquí te dejamos la crónica del partido, firmada por Amanda Ramos: Merino vuelve a aparecer en el momento exacto y empuja a España hacia las semifinales del Mundial
Aquí tienes el resumen con las mejores jugadas: España - Bélgica: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026
Y aquí el partido completo (artículo de Jorge Yusta): España - Bélgica: mira el partido completo de cuartos de final en el Mundial 2026
-
10:30
Buenos días. Este sábado 11 de julio se completan los cuartos de final del Mundial 2026 con los partidos Noruega - Inglaterra y el Argentina - Suiza, que contaremos en vivo en RTVE.es