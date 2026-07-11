Mundial 2026, en directo hoy, 11 de julio: se cierran los cuartos de final con un súper-sábado y dos partidazos

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 11 de julio se cierran los cuartos de final con dos partidos, que definirán la segunda semifinal del torneo. Por un lado, el Noruega - Inglaterra a las 23:00 y el Argentina - Suiza, en la madrugada del domingo a las 3:00 horas peninsulares.

España está en semifinales. La selección española se medirá a Francia el próximo martes en Dallas. Este sábado toca jornada de recuperación en la expedición del equipo, siguiendo las pautas ya conocidas en lo que va de torneo. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.