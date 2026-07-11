El quinto encierro de San Fermín 2026 al detalle: mozos atrapados entre los astados en un recorrido masificado

Carrera accidentada en el quinto encierro de San Fermín 2026. La gran afluencia de participantes, propia del fin de semana, deja imágenes de mozos atrapados entre los astados, caídas y golpes a lo largo del recorrido. En ese sentido, el balance de heridos también ha sido de los más altos hasta ahora: catorce heridos, uno por asta de toro.

Con una duración de 2 minutos y 36 heridos, la carrera ha sido rápida, pero también la más lenta en lo que llevamos de encierro. El ritmo menos veloz se ha notado, especialmente, al comienzo, pese a que los toros ya estaban despiertos e inquietos. En Santo Domingo, la manada ha ido muy compacta con los cabestros a la cabeza pero, en seguida, los animales se han ido agrupando de dos en dos, dificultando la entrada por delante de los astados. Aún así varios participantes se las han arreglado para protagonizar vistosas carreras de varios metros.

Tensión en Estafeta, pero pocos derrotes Las apretadísimas carreras a penas han dejado ver a los toros en algunos puntos. No obstante, han coronado la zona del Ayuntamiento pamplonica, pese a que no es un tramo fácil. En ese momento, un toro negro se ha separado de la manada por unos momentos y se ha llevado por delante a varios corredores, recibiendo algunos de ellos golpes en la cara y espalda. Numerosos participantes también han caído al empedrado, quedando apostados en las vallas y dificultado el paso de los siguientes mozos y mozas. Los toros, en este sentido, han hecho gala de su nobleza y, afortunadamente, han ido enfilados por las calles de la capital navarra y no se han visto prácticamente derrotes. Aún así, la inercia no ha impedido las embestidas y golpes. En la curva de Mercaderes, han llegado los momentos de máxima tensión: un hombre ha sido alcanzado por un astado y, un poco después, un mozo ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro. Mientras el primero ha recibido un pisotón del animal y ha quedado tendido en el suelo, el otro mozo ha conseguido ponerse delante de uno de los toros y seguir la carrera.