El quinto encierro de San Fermín 2026 al detalle: mozos atrapados entre los astados en un recorrido masificado
- Ha sido la carrera más larga hasta la fecha este año, de dos minutos y 36 segundos
- Minuto a minuto del quinto encierro
Carrera accidentada en el quinto encierro de San Fermín 2026. La gran afluencia de participantes, propia del fin de semana, deja imágenes de mozos atrapados entre los astados, caídas y golpes a lo largo del recorrido. En ese sentido, el balance de heridos también ha sido de los más altos hasta ahora: catorce heridos, uno por asta de toro.
Con una duración de 2 minutos y 36 heridos, la carrera ha sido rápida, pero también la más lenta en lo que llevamos de encierro. El ritmo menos veloz se ha notado, especialmente, al comienzo, pese a que los toros ya estaban despiertos e inquietos. En Santo Domingo, la manada ha ido muy compacta con los cabestros a la cabeza pero, en seguida, los animales se han ido agrupando de dos en dos, dificultando la entrada por delante de los astados. Aún así varios participantes se las han arreglado para protagonizar vistosas carreras de varios metros.
Tensión en Estafeta, pero pocos derrotes
Las apretadísimas carreras a penas han dejado ver a los toros en algunos puntos. No obstante, han coronado la zona del Ayuntamiento pamplonica, pese a que no es un tramo fácil. En ese momento, un toro negro se ha separado de la manada por unos momentos y se ha llevado por delante a varios corredores, recibiendo algunos de ellos golpes en la cara y espalda.
Numerosos participantes también han caído al empedrado, quedando apostados en las vallas y dificultado el paso de los siguientes mozos y mozas. Los toros, en este sentido, han hecho gala de su nobleza y, afortunadamente, han ido enfilados por las calles de la capital navarra y no se han visto prácticamente derrotes. Aún así, la inercia no ha impedido las embestidas y golpes.
En la curva de Mercaderes, han llegado los momentos de máxima tensión: un hombre ha sido alcanzado por un astado y, un poco después, un mozo ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro. Mientras el primero ha recibido un pisotón del animal y ha quedado tendido en el suelo, el otro mozo ha conseguido ponerse delante de uno de los toros y seguir la carrera.
Toros de José Escolar con gran volumen
Durante los encierros de estos días, se ha podido ver cómo muchos mozos intentan coger de los pitones de los toros, algo que no se debe de hacer: no solo porque es susceptible de incurrir en multa, sino porque puede generar momentos de peligrosidad y aumentar la ya alta incomodidad e incertidumbre del animal. Recordamos, asimismo, que no hay que llevar objetos que al caer o utilizarse pongan en peligro la integridad de los participantes durante la carrera.
Los toros de la ganadería José Escolar, (seis de ellos serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros de Pamplona al igual que los animales de los encierros anteriores), se caracterizan por su gran volumen, abundantes pitones y marcada expresión. Son Cantito, un cárdeno oscuro bragado de 590 kilos; Carpintero, negro bragado de 610 kilos, Chismoso, cárdeno claro bragado de 615 kilos; Secretario, cárdeno de 570 kilos; Tomillero, cárdeno oscuro bragado, 595 kilos; y Campanero, negro entrepelado Bragado, de 600 kilos.
En sus participaciones anteriores, la ganadería abulense ha dejado un total de diez corneados y momentos de gran tensión. El año pasado también corrió en sábado, con un tiempo de 2:42 en la que fue su décima carrera en Pamplona.