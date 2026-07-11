La carrera más peligrosa suma 14 heridos, uno por asta de toro en la cara: parte médico del quinto encierro de San Fermín

El veloz y atropellado quinto encierro de San Fermín 2026 ha dejado un corredor con una herida penetrante por asta de toro en la cara y 13 heridos más por contusiones diversas, según el parte médico provisional de Marta Martín, directora del Hospital Universitario de Navarra.

De estos 14 lesionados, seis están siendo trasladados a este centro para recibir atención médica. Uno de ellos sufre "herida penetrante por asta de toro en la cara". Además, se han reportado dos contusiones craneales, una torácica craneal, otra solo en abdomen y un traumatismo en hombro.

En el ambulatorio Doctor San Martín de Pamplona se atiende a otras cuatro personas. Una de ellos presenta "herida no penetrante en cara", dos de ellas con contusiones en pierna y otra, en brazo.

En la plaza se han atendido a cuatro personas: dos por golpes maxilofaciales en la cara, una más en la muñeca y otra en el pie.

Dos de los corredores del cuarto encierro siguen en el hospital Dos de los heridos en la jornada previa permanecen ingresados en el Hospital Universitario de Navarra con pronóstico grave, uno de ellos en la UCI. Se trata de un hombre de 65 años que responde a las iniciales de M.C.M., de Castro del Río (Córdoba), quien fue trasladado desde la plaza de toros con un traumatismo que le ha provocado un neumotórax bilateral. El segundo herido de gravedad es F.G.L., un hombre de 63 años, vecino de Zizur Mayor, con una fractura de cadera izquierda desde el tramo de Santo Domingo