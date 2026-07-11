Gran Premio de Alemania, en directo la carrera sprint de MotoGP 2026: Jorge Martín defiende el liderato

El Mundial de MotoGP alcanza este fin de semana su ecuador con la disputa del Gran Premio de Alemania que arranca este sábado con la carrera sprint en un circuito de Sachsenring que puede marcar un nuevo punto de inflexión antes del parón veraniego, con Jorge Martín (Aprilia) defendiendo por primera vez el liderato en un circuito históricamente favorable a Marc Márquez (Ducati), que llega reforzado tras reengancharse de lleno a la pelea por el título, pese al séptimo puesto en Assen, gracias a las dos victorias consecutivas previas.

Martín defenderá este fin de semana el liderato del Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Alemania, recuperado en parte gracias a su tercera posición en Assen. Lo cierto es que el trazado alemán acoge el ecuador de la temporada con solo 25 puntos de diferencia entre los cuatro primeros clasificados, ya que el madrileño lidera la general con una renta de siete puntos sobre su compañero Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que Marc Márquez quiere seguir con su remontada.

El piloto madrileño recuperó el liderato en Assen gracias a su tercer puesto y a la caída de Bezzecchi, enlazando además varios Grandes Premios puntuando con regularidad para situarse de nuevo al frente del campeonato, una posición que intentará consolidar antes del descanso estival.

Enfrente estará un Márquez que llega reforzado tras su triunfo en Brno y Balaton Park, una victoria que cambió la dinámica del Mundial al devolverle de lleno a la pelea por el campeonato después de haber llegado a encontrarse a más de cien puntos del liderato semanas atrás. En Assen no pudo prolongar esa remontada al terminar séptimo tras ser sancionado por pisar el verde en la última vuelta, aunque abandonó los Países Bajos manteniéndose a 40 puntos de la cabeza.

La presión también recaerá sobre Bezzecchi, que necesita reaccionar tras perder el liderato en Assen por una caída cuando atravesaba uno de sus mejores momentos del año. El italiano, segundo de la clasificación, volverá a medirse con Martín en un duelo interno dentro de Aprilia que promete marcar buena parte de la segunda mitad del campeonato.

Sin perder de vista a los dos primeros aparecen Di Giannantonio, que continúa mostrando una notable regularidad y se mantiene tercero del Mundial, y Ai Ogura (Aprilia), último vencedor en Assen y uno de los pilotos más en forma de la parrilla tras estrenarse en lo más alto de MotoGP. El japonés afronta Sachsenring con la oportunidad de confirmar definitivamente su candidatura al título.