Quinto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: los toros de José Escolar cierran la carrera en dos minutos, 36 segundos

Fin de semana de San Fermín con un quinto encierro que ha sido muy multitudinario, lo que aumenta la peligrosidad, con unos toros que han avanzado muy compactos por el recorrido que discurre por el casco histórico de Pamplona.

Ha durado dos minutos, 36 segundos, siendo el más largo de los cinco encierros celebrados este año, aunque en la línea de tiempo de todas las carreras celebradas. De nuevo se han visto imágenes con importantes caídas, empujones y montoneras al paso de la manada.

Este sábado ha sido el turno de los astados de José Escolar en la que ha sido su undécima participación consecutiva, siendo una de las ganaderías más respetadas de los Sanfermines por su imponente presentación.

En los cuatro encierros ya celebrados ha habido una treintena de heridos, todos hombres, la mayoría por contusiones y traumatismos. En el tercer encierro hubo una cornada a un joven que sigue ingresado.