Quinto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: los toros de José Escolar cierran la carrera en dos minutos, 36 segundos
- Los astados de José Escolar, fijos de los Sanfermines, mandan en el quinto encierro
- Vive San Fermín 2026: especial
Fin de semana de San Fermín con un quinto encierro que ha sido muy multitudinario, lo que aumenta la peligrosidad, con unos toros que han avanzado muy compactos por el recorrido que discurre por el casco histórico de Pamplona.
Ha durado dos minutos, 36 segundos, siendo el más largo de los cinco encierros celebrados este año, aunque en la línea de tiempo de todas las carreras celebradas. De nuevo se han visto imágenes con importantes caídas, empujones y montoneras al paso de la manada.
Este sábado ha sido el turno de los astados de José Escolar en la que ha sido su undécima participación consecutiva, siendo una de las ganaderías más respetadas de los Sanfermines por su imponente presentación.
En los cuatro encierros ya celebrados ha habido una treintena de heridos, todos hombres, la mayoría por contusiones y traumatismos. En el tercer encierro hubo una cornada a un joven que sigue ingresado.
En directo, quinto encierro de San Fermín 2026:
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8:22
¿Dónde prefieres ver el encierro? ¿Estafeta, Mercaderes? Aquí, todos los ángulos
RTVE te ofrece la posibilidad de ver el encierro desde múltiples ángulos. Elige desde qué cámara quieres verlo: Corrales, Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, Callejón y Plaza. No te pierdas ni un detalle.
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8:21
VÍDEO: Vuelve a ver el quinto encierro
Multitudinario quinto encierro de San Fermín con pocos derrotes. Los toros de la ganadería José Escolar, que se caracterizan por su gran volumen, abundantes pitones y marcada expresión, han circulado compactos y dejando pocos huecos entre los mozos. Cantito, un cárdeno oscuro bragado de 590 kilos; Carpintero, negro bragado de 610 kilos; Chismoso, cárdeno claro bragado de 615 kilos; Secretario, cárdeno de 570 kilos; Tomillero, cárdeno oscuro bragado, 595 kilos; y Campanero, negro entrepelado Bragado, de 600 kilos, han generado peligro en un recorrido en el que han dejado al menos nueve heridos, uno por asta de toro.
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8:18
Parte médico provisional: nueve heridos, uno por asta de toro
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8:13
Un mozo queda atrapado entre un toro y un cabestro
Impactan las imágenes que se ven cada día en los encierros con momentos muy peligrosos en los que los mozos se juegan la vida. Aquí vemos como un mozo queda atrapado entre un toro y un cabestro.
“Un corredor se queda atrapado entre el cabestro y el toro, pero logra salir y mantenerse en la carrera.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GtNGFMgOfu“— RTVE (@rtve) July 11, 2026
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8:04
El quinto encierro dura 2 minutos, 36 segundos
Muchísima gente en este quinto encierro, con unos tiempos muy similares a todos los de estos Sanfermines, que están siendo muy rápidos. Eso sí, este ha sido el más largo de los cinco celebrados: dos minutos, 36 segundos.
“El #Encierro5RTVE, protagonizado por los toros de José Escolar, ha durado 2 minutos y 36 segundos.— La 1 (@La1_tve) July 11, 2026
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/f3gGBf0ixr“
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8:00
Arranca el quinto encierro de San Fermín
Por quinto día consecutivo, los toros salen de corrales para hacer el recorrido por el casco histórico de Pamplona y llegar hasta la plaza, unos 875 metros en los que los astados vuelan dejando a su paso escenas trepidantes dominadas por el peligro extremo.
La ganadería de José Escolar, mítica en estos encierros, luce hoy unos toros que ya se lanzan a las calles valladas. ¡Arranca el quinto encierro! ¡A correr! ¡Síguelo con RTVE Noticias!
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7:55
'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón'
Quinto día de encierro y quinta plegaria al patrón de San Fermín, que se repite tres veces antes de lanzar el cohete que marca el inicio del encierro.
“"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón,— RTVE (@rtve) July 11, 2026
nos guíe en el encierro dándonos su bendición".#Encierro5RTVEhttps://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GgqUc5du6m“
'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!
¡Quedan minutos para que empiece! ¡Mozos y mozas preparados!
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7:46
Mozas corredoras, aún minoría en Sanfermines
Siguen siendo minoría en los encierros de Sanfermines- se calcula que tan solo un 6% de los corredores- pero cada vez son más las mujeres que se animan a correr y ser también protagonistas en estos históricos y tradicionales festejos que bullen estos días en Pamplona.
Aunque las imágenes hablan por sí solas y la mayoría de hombres es aplastante, a nadie extraña ahora ver a mujeres mozas preparándose para correr delante de los toros durante el recorrido por el casco antiguo de Pamplona hasta llegar a la plaza de toros, compartiendo la tensión, los nervios y la adrenalina del momento, pero hasta hace medio siglo directamente lo tenían prohibido.
“Raquel comenzó a correr en los encierros de 2019.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/BVarJFLa6m“— RTVE (@rtve) July 11, 2026
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7:38
Dos heridos del encierro de este viernes siguen ingresados graves
Dos corredores de 63 y 65 años, español y argentino, siguen ingresados tras los golpes recibidos en el cuarto encierro de este viernes, el primero con fractura de cadera izquierda y el segundo con neumotórax bilateral y contusión pulmonar.
“Hay dos heridos ingresados en el hospital con pronóstico grave tras el #Encierro4RTVE con los toros de Álvaro Núñez.#Encierro5RTVE— La 1 (@La1_tve) July 11, 2026
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/V51dkHMOdX“
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7:29
A esta hora ya no cabe un alfiler en el centro de Pamplona
Se nota que es sábado en la cantidad de gente que hay ya, cuando queda media hora para el encierro, por el casco histórico de Pamplona. Desde las 2:00 de la madrugada muchos esperan para coger el mejor sitio y ver a los toros y mozos de cerca, con las imágenes trepidantes de la carrera.
Se esperan también más corredores y corredoras, lo que aumenta la peligosidad en el encierro.
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7:25
Vuelve a ver todos los encierros
RTVE te ofrece el detalle de cada encierro y además desde múltiples ángulos. Pincha aquí y disfruta de todas las carreras desde la cámara que tú elijas, en Corrales, Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, callejón y la plaza.
“Tú decides cómo ver el #Encierro5RTVE, gracias a nuestra multicámara de @rtveplay¿¿https://t.co/qrLiqkpT0T“— RTVE (@rtve) July 11, 2026
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7:19
Mikel Merino, autor del gol y héroe de San Fermín
Arranca el especial de TVE con la mención a Mikel Merino, navarro y autor del gol que otorgó a España este viernes el pase a las semifinales del Mundial.
“¡ESPAÑA ESTÁ EN SEMIFINALES! ¿¿¿¿— La 1 (@La1_tve) July 11, 2026
Y el martes, a las 21h, podrás seguir el partido contra Francia en La 1 de TVE, @rtveplay y @rne #Encierro5RTVE #MundialRTVE
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/YimnNNILkm“
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7:15
Arranca el especial en La 1
Ana Prada y Julian Iantzi arrancan ya el especial 'Vive San Fermín' en TVE. Empieza en La 1 el programa con toda la previa del encierro, que comenzará a las 8:00 y que se podrá ver en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Aquí, en RTVE Noticias te contamos todos los detalles minuto a minuto.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
“¡Egun on! ¡Quinto día de encierros!@AnaPradaTv, @Julianiantzi1, @TeoLazaro y Egoitz Txurruka ya están en directo para contarte los detalles del #Encierro5RTVE con la ganadería José Escolar.— RTVE (@rtve) July 11, 2026
Síguelo en directo:
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3
¿¿ https://t.co/rrmVcVm2MK
¿¿… pic.twitter.com/PSDhLpWhLt“
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7:08
Cantito, Carpintero, Chismoso...los toros de este sábado
La ganadería abulense ha desplazado a Pamplona siete toros con unos pesos entre los 570 y 615 kilos. Sus nombres son Cantito, Carpintero, Chismoso, Secretario, Tomillero, Campanero y Chispero.
El encierro de la ganadería de José Escolar en los Sanfermines de 2025 se celebró el sábado 12 de julio y fue el sexto de las fiestas. Fue una carrera rápida y compacta. La manada salió muy hermanada desde los corrales de Santo Domingo y mantuvo un ritmo constante durante el recorrido.
Tras el encierro, cinco personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra por contusiones y traumatismos. Fuente: EFE
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7:04
Los toros de José Escolar, preparados ya
En los corrales aguardan los toros de José Escolar, ganadería tradicional y muy respetada en Sanfermines que firmará su undécima participación consecutiva desde su debut en 2015.
La divisa llega, además, en un momento especialmente dulce. La Casa de Misericordia le entregará el premio a la mejor corrida de la Feria del Toro de 2025, un reconocimiento que el propio ganadero recibe "con orgullo" y que, a su juicio, demuestra la buena relación que mantiene con Pamplona desde su estreno.
José Escolar representa una de las dos ganaderías españolas que conservan de forma pura la procedencia Victorino Martín Andrés, dentro del encaste Albaserrada. Los toros pastan en la finca Monte Valdetiétar, en Lanzahíta (Ávila), donde permanecen entre cuatro y cinco años antes de viajar a plazas como Pamplona o Las Ventas.
[Lee la información completa, por Lucía Ramírez]
“Los protagonistas de hoy son los toros de José Escolar.— RTVE (@rtve) July 11, 2026
Su peso oscila entre 570 y 610 kilos.#Encierro5RTVEhttps://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/dP4OGJ5EgX“
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6:46
Buenos días,
Arrancamos aquí el minuto a minuto de un nuevo encierro, ya el quinto de San Fermín, que se espera muy multitudinario al ser el primero en fin de semana, en una Pamplona que presentará un lleno total en sus fiestas más grandes.
De nuevo, los mozos y mozas se pondrán delante de unos toros más que peligrosos que están corriendo a una velocidad brutal en encierros que superan los dos minutos y no llegan a los tres. Los toros vuelan.
Este sábado llegan los astados de una ganadería mítica en San Fermín, la de José Escolar, en la que será su undécima participación consecutiva. Todo listo ya para que a las 8:00 el cohete marque el arranque del encierro. Quédate, que te lo contamos todo!