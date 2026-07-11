Una carrera de obstáculos: las fotos más impactantes del quinto encierro de San Fermín 2026

La gran afluencia de participantes en el quinto encierro de San Fermín ha convertido el recorrido en un auténtica carrera de obstáculos. Los mozos no solo han tenido que esquivar a los toros de José Escolar, que han salido enfilados por las calles de Pamplona, sino también las montoneras y corredores caídos en los diferentes tramos.

El encierro ha durado un total de dos minutos y 36 segundos, siendo el más largo de los cinco celebrados en esta semana. En Santo Domingo, la manada ha ido muy compacta con los cabestros a la cabeza pero, en seguida, los animales se han ido agrupando de dos en dos, dificultando la entrada por delante de los astados. Esto ha generado momentos incómodos entre toros y corredores. Algunos han conseguido esquivar —por poco— los cuernos del animal.

Varios mozos intentan esquivar a un toro en el quinto encierro de San Fermín. Eduardo Sanz Eduardo Sanz / Europa Press

Tensión en Mercaderes y Estafeta Otro de los puntos peligrosos del encierro ha sido una vez más la curva de Mercaderes y Estafeta: ha habido acumulaciones de mozos y mozas en las vallas, un hombre ha sido alcanzado por un astado y, un poco después, un corredor ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro. Este quinto encierro, protagonizado por los toros de José Escolar, ha dejado uno de los balances de heridos más altos de los últimos días. El color blanco del traje y el color rojo del pañuelo o la faja ha sido la tónica general del encierro. Un corredor ha optado, en cambio, por el atuendo del Jóker, villano ficticio de DC Comics y el principal archienemigo de Batman. Esto no ha amedrentado a los astados, que han continuado su carrera. También se han podido ver momentos peligrosos, con corredores con móviles en la mano. Recordamos, en este sentido, que no se deben llevar objetos que al caer o utilizarse pongan en peligro la integridad de los participantes durante la carrera. Además, el uso de dispositivos de grabación no autorizados en el trazado puede conllevar multas. Un joven corre disfrazado de Jóker frente a los astados de José Escolar en el quinto encierro de San Fermín. EFE/J.P. Urdiroz