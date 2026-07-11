Una carrera de obstáculos: las fotos más impactantes del quinto encierro de San Fermín 2026
- Los corredores no solo han tenido que esquivar a los toros sino también a las montoneras y caídas
- Crónica del quinto encierro de San Fermín 2026: mozos atrapados entre los astados en un recorrido masificado
La gran afluencia de participantes en el quinto encierro de San Fermín ha convertido el recorrido en un auténtica carrera de obstáculos. Los mozos no solo han tenido que esquivar a los toros de José Escolar, que han salido enfilados por las calles de Pamplona, sino también las montoneras y corredores caídos en los diferentes tramos.
El encierro ha durado un total de dos minutos y 36 segundos, siendo el más largo de los cinco celebrados en esta semana. En Santo Domingo, la manada ha ido muy compacta con los cabestros a la cabeza pero, en seguida, los animales se han ido agrupando de dos en dos, dificultando la entrada por delante de los astados. Esto ha generado momentos incómodos entre toros y corredores. Algunos han conseguido esquivar —por poco— los cuernos del animal.
Tensión en Mercaderes y Estafeta
Otro de los puntos peligrosos del encierro ha sido una vez más la curva de Mercaderes y Estafeta: ha habido acumulaciones de mozos y mozas en las vallas, un hombre ha sido alcanzado por un astado y, un poco después, un corredor ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro. Este quinto encierro, protagonizado por los toros de José Escolar, ha dejado uno de los balances de heridos más altos de los últimos días.
El color blanco del traje y el color rojo del pañuelo o la faja ha sido la tónica general del encierro. Un corredor ha optado, en cambio, por el atuendo del Jóker, villano ficticio de DC Comics y el principal archienemigo de Batman. Esto no ha amedrentado a los astados, que han continuado su carrera.
También se han podido ver momentos peligrosos, con corredores con móviles en la mano. Recordamos, en este sentido, que no se deben llevar objetos que al caer o utilizarse pongan en peligro la integridad de los participantes durante la carrera. Además, el uso de dispositivos de grabación no autorizados en el trazado puede conllevar multas.
Personal sanitario, de limpieza y pastores: figuras clave para los encierros
En los encierros, los sanitarios, el personal de seguridad y limpieza y los pastores son algunas de la figuras clave. La labor de los primeros es bien conocida, por algo este año el subdirector de Urgencias y una enfermera de UVI móvil han sido elegidos para dar el chupinazo.
Pero también son esenciales los pastores. Son los encargados de conducir y proteger a los toros bravos a lo largo de los 850 metros del recorrido hasta la plaza. Llevan varas, se relevan cada 100 metros y su misión principal es evitar que la manada se disgregue, apartar a los corredores y evitar situaciones de mayor peligro.
Cabe destacar, asimismo, el dispositivo de seguridad, que se encarga de revisar el recorrido y a los corredores antes del encierro; y el de limpieza. Los encierros comienzan a las 08:00 de la mañana, por lo que a veces los mozos y personas que han alargado la celebración durante la noche se cruzan.
En este sentido, los primeros obstáculos que encuentran los montones de basura generados. Los servicios de limpieza se encargan de liberar el espacio para que las carreras puedan desarrollarse sin peligro por esta causa.