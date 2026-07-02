El subdirector de Urgencias y una enfermera de UVI móvil lanzarán el chupinazo 2026

El subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio, serán finalmente las personas encargadas de lanzar el chupinazo con el que comenzarán las fiestas de San Fermín 2026.

Lo ha confirmado en una nota el Ejecutivo foral, después de que hace dos semanas la ciudadanía de Pamplona eligiera a la subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el chupinazo, por lo que solo quedaba determinar quiénes iban a ser las personas encargadas de hacerlo.

Clint Jean Louis Fernández ha sido designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992, a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia.

Por su parte, Araceli Sergio es enfermera de UVI Móvil de Tafalla. La elección de la segunda persona que lanzaría el chupinazo ha sido determinada por votación por parte de todos los trabajadores de la subdirección de Urgencias que están en activo. Tras un periodo de nominaciones y otro de votaciones desarrollado en la última semana, Araceli Sergio ha sido la más votada por sus compañeros y compañeras de equipo.