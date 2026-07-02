El subdirector de Urgencias y una enfermera de UVI móvil lanzarán el chupinazo 2026
- Sus nombres son Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio, elegida por votación por parte de todos los trabajadores
- Todavía no han consensuado cómo se repartirán su participación en el acto
El subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio, serán finalmente las personas encargadas de lanzar el chupinazo con el que comenzarán las fiestas de San Fermín 2026.
Lo ha confirmado en una nota el Ejecutivo foral, después de que hace dos semanas la ciudadanía de Pamplona eligiera a la subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el chupinazo, por lo que solo quedaba determinar quiénes iban a ser las personas encargadas de hacerlo.
Clint Jean Louis Fernández ha sido designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992, a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia.
Por su parte, Araceli Sergio es enfermera de UVI Móvil de Tafalla. La elección de la segunda persona que lanzaría el chupinazo ha sido determinada por votación por parte de todos los trabajadores de la subdirección de Urgencias que están en activo. Tras un periodo de nominaciones y otro de votaciones desarrollado en la última semana, Araceli Sergio ha sido la más votada por sus compañeros y compañeras de equipo.
Reconocimiento al trabajo de todo el año
En declaraciones a EFE, Clint Jean Louis Fernández ha reconocido estar "con los pelos de punta" tras asumir que será uno de los lanzadores, "un honor" tras el que siente "mucho apoyo del resto de mis compañeros". Él representará en este caso a un colectivo para el que esto es "un reconocimiento del trabajo que hacen en Sanfermines, pero también el resto del año".
Detrás no están solo las UVI móviles que se ven en la calle, sino una coordinación sanitaria que además implica a los profesionales de Urgencias extrahospitalarias de los centros San Martín y Buztintxuri, los administrativos, los dispositivos puestos en marcha para el chupinazo, los técnicos sanitarios o incluso a la Policía o a los Bomberos.
Como ejemplo de esta labor sanitaria coordinada ha puesto la de este pasado domingo en la calle Navarrería de Pamplona, donde un camión de recogida de vidrio atropelló a un grupo de personas, una de las cuales falleció y otras dos están en situación grave, "una tragedia" en la que la respuesta coordinada de los equipos de emergencias funcionó correctamente.
En cuanto al plano personal, la designación para el lanzamiento del chupinazo es un escalón más en la "superación" que ha sido su llegada a Pamplona en 1992, cuando desde su Kenia natal aterrizó para estudiar Medicina, "sin saber castellano", y se estableció con su familia.
Lanzar el cohete que anuncia el inicio de estas fiestas internacionales será, pues, "un privilegio" que difícilmente te puede tocar en la vida, reconoce Jean Louis. Pese a haber hablado con su compañera de lanzamiento, que "estaba feliz" también tras haber sido elegida en un proceso "reñido" de votaciones entre sus compañeros, indica que todavía no han consensuado cómo se repartirán su participación en el acto, a la espera de recibir esta semana las instrucciones desde el área de Protocolo del Ayuntamiento de Pamplona.