El impacto económico de los Sanfermines de 2025 alcanzó los 259 millones de euros, según el Ayuntamiento de Pamplona

Los Sanfermines de 2025 generaron un impacto económico de 259,4 millones de euros, en unas fiestas en las que entre el 6 y 14 de julio participaron 424.369 personas, con un gasto medio de 412,2 euros y una estancia media de tres días, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Pamplona.

La cifra de gasto medio se elevó hasta los 511,6 euros para residentes, mientras que la valoración de las fiestas fue de sobresaliente, con un 8,9 sobre 10. El 94,8% de las personas que disfrutaron de las fiestas espera volver de nuevo. Así lo recoge el informe sobre impacto económico, social y medioambiental elaborado por la empresa Ikertalde a partir de 2.727 encuestas de calle realizadas entre el 6 y el 14 de julio de 2025, además de otra documentación.

La organización de los Sanfermines de 2025 supuso una inyección directa de 10,6 millones de euros en la economía navarra, de los que cerca de 9,2 se dedicaron a la definición y ejecución de las actividades, y que redundó en entidades públicas y empresas, y cerca de 1,5 millones correspondientes a la estancia en Navarra de personas que pasan uno o varios días de las fiestas por motivos relacionados con la organización.

El impacto indirecto de las fiestas del año pasado se ha cuantificado en 174,9 millones de euros y está vinculado a la movilización de las personas que vienen a San Fermín.

La hostelería, el sector que más ingresa La hostelería es el sector que más ingresa, 95,3 millones, lo que supone un 55% de esos casi 175 millones. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos suponen 28,8 millones de euros. El comercio de la ciudad ingresa 22,9 millones. Adicionalmente, la movilización de las personas que disfrutan de las fiestas inyecta 35,2 millones a cuenta del transporte, las actividades turísticas y otros gastos. Los 10,6 millones y los 174,9 millones generan una serie de producciones intermedias asociadas a las compraventas necesarias para cumplir con los servicios y ventas comprometidos. Es lo que se denomina impacto secundario, que supone la adición de 73,8 millones de euros. Con la suma del impacto primario directo e indirecto y del impacto secundario se llega a 259,4 millones.

157 millones de aportación al PIB En cifras macroeconómicas, los Sanfermines de 2025 generaron para el PIB de Navarra un rédito de 157,4 millones de euros y un valor añadido bruto de 142 millones de euros. La Administración ha recibido un retorno de 52,2 millones, de los que 15,3 millones se corresponden con impuestos netos sobre productos, 8,2 millones al impuesto de sociedades, 19,7 millones a la Seguridad Social y 8,9 millones al IRPF. El estudio infiere que el efecto de San Fermín en la economía navarra equivale a la creación de 2.431 nuevos empleos a salario medio y anualizados. Las 424.369 personas que participaron en los Sanfermines de 2025 se reparten en 92.088 residentes en Pamplona (21,7%), 116.514 visitantes excursionistas (27,5%) y 215.767 visitantes turistas (50,8%). Según su origen, 192.134 eran de Pamplona y Navarra (45,3%), 176.177 de otras comunidades españolas (39,3%) y 65.458 procedentes de otros países (15,4%). Un 24,3% de quienes participaron en los Sanfermines de 2025 lo hicieron por primera vez.

Turismo vasco, el más numeroso Uno de cada tres visitantes, un 36,8%, procedía de la Comunidad Autónoma Vasca, mayoritariamente de Gipuzkoa; un 11,7% de la Comunidad Valenciana y un 10,3% de Madrid. En cuanto a turistas internacionales, Francia acapara el 27,1% de visitantes, mientras que Estados Unidos concentra el 17,8%. La estancia media del turista nacional llega a los 3,27 días, que aumenta ligeramente hasta los 3,94 días para el turismo internacional. Los residentes en Pamplona disfrutan de las fiestas una media de 6,41 días, los que llegan desde otros puntos de Navarra una media de 4,17 días y los que vienen como excursionistas sin pernoctar una media de 1,25 días. Algo más del 40% de las personas que disfrutaron de los Sanfermines de 2025 lo hicieron con amigos, un 25,7% en familia, un 17,4% en pareja, un 9,3% solo y un 7,2% combina diferentes opciones.

El encierro, principal atracción Sobre las motivaciones para acudir a Pamplona, el encierro es un factor clave de atracción para el 71% de las personas, aunque ese porcentaje baja al 44% en el global de los espectáculos taurinos. Los encierros se valoran con un 7,2 sobre 10, mientras que los espectáculos taurinos aprueban con un 5,08. El Ayuntamiento también ha destacado sobre la igualdad de género y la lucha contra la violencia sexista que Pamplona es "referente en este ámbito tanto por la creación de un sistema de respuesta y atención rápida, profesional y extendida a toda víctima como por respuesta ciudadana y el rechazo social cuando se produce una agresión". "En su día, ese planteamiento resultó revolucionario, pues se visibilizaban esas situaciones frente al marketing turístico, involucrando a instituciones y otros agentes. Hoy, se plantean propuestas para hacer la fiesta más abierta a la participación de la mujer, con una reprogramación repensada para todas", ha añadido.