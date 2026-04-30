Alexander Blockx elimina al campeón Ruud y se confirma como la sorpresa del Mutua Madrid Open 2026

La nueva generación viene pisando fuerte y, tras la explosión de Rafa Jódar, estamos viviendo en Madrid la irrupción del belga Alexander Blockx, que se ha metido este jueves en las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 tras eliminar con autoridad al vigente campeón del torneo, Casper Ruud por un doble 6-4.

Blockx, que el pasado mes de noviembre disputó las Finales Next Gen precisamente junto a Jödar, necesitó 96 minutos para deshacerse del campeón noruego. Una brillante muesca más en su revólver, que ya se cobró a otros nombres de altura como el argentino Francisco Cerúndolo y al canadiense Felix Auger-Aliassime. Un camino luminoso, que empezó en primera ronda contra Brandon Nakashima, que le ha llevado a la primera semifinal en el circuito de su carrera.

El jugador de 21 años sorprendió al duodécimo cabeza de serie y campeón de 2025; número 69 del mundo, que no había ganado ningún partido del Tour sobre tierra batida antes de su actuación en la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo semanas atrás no dio opción al noruego.