Muere una persona y dos resultan heridas muy graves tras ser atropelladas por un camión de la basura en Pamplona

Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas de carácter muy grave, atropelladas sobre las 15:45 horas de este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de recogida de residuos, al parecer por un problema con el sistema de frenado.

El accidente ha tenido lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando, por causas que está investigando la Policía Municipal, un camión ha arrollado a unas personas que se encontraban allí, según ha informado el jefe de este cuerpo, Antonio Sánchez.

La causa del accidente parece estar relacionada con el sistema de frenado, si bien se está investigando a qué se ha podido deber.