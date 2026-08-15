Maratón de marcha en el Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy:
- El equipo español afronta la carrera larga de la marcha con grandes opciones de medalla
- En directo: maratón de marcha del Europeo de Atletismo 2026, a las 08:30 horas en Teledeporte y RTVE Play
Hoy sábado 16 de agosto se disputa la prueba de maratón en la modalidad de marcha deportiva del Campeonato de Europa de atletismo Birmingham 2026 onde la delegación española tiene claras opciones de medalla en ambas categorías.
La maratón de marcha (42,195 km) es la nueva distancia oficial adoptada por World Athletics a partir de 2026 en sustitución de los históricos 35 km marcha.
Horarios y participación española
08:30 horas Maratón marcha masculina: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez
08:30 horas Maratón marcha femenina: Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo
Dónde ver la maratón marcha de Birmingham
La prueba de la maratón de marcha del Campeonato de Europa de atletismo que se disputa en la ciudad inglesa de Birmimngham la puedes ver en directo este sábado 15 de agosto a partir de las 08:30 horas en directo y gratis a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play, con la narración de Lourdes García Campos y Jesús España, y las entrevistas de Roberto Quintana.
Además, puedes acceder a información, vídeos y entrevistas sobre todo lo que suceda a través de las redes sociales de Teledeporte en Instagram, TikTok, Facebook y X, y la crónica de cada prueba, con el resumen en vídeo en RTVE.es/Deportes.