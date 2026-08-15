Maratón de marcha en el Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy:

Hoy sábado 16 de agosto se disputa la prueba de maratón en la modalidad de marcha deportiva del Campeonato de Europa de atletismo Birmingham 2026 onde la delegación española tiene claras opciones de medalla en ambas categorías.

La maratón de marcha (42,195 km) es la nueva distancia oficial adoptada por World Athletics a partir de 2026 en sustitución de los históricos 35 km marcha.

Horarios y participación española 08:30 horas Maratón marcha masculina: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez 08:30 horas Maratón marcha femenina: Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo