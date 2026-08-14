El tiempo del 15 de agosto: tormentas fuertes en el interior peninsular y Baleares

Este sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en buena parte del interior peninsular y Baleares, especialmente en zonas de montaña y del este, acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo; habrá temperaturas elevadas en Baleares, nordeste, valle del Guadalquivir y Rías Baixas.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, salvo en zonas del extremo sur, Ceuta y Melilla. Bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán.

Se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en Ciudad Real que podrían extenderse a zonas aledañas; la aparición de nubes de evolución dejará precipitaciones y tormentas en buena parte del interior, especialmente en zonas de montaña y del este, que serán fuertes o muy fuertes y vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

Las temperaturas descenderán en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas en el interior del tercio norte; se superarán los 35 ºC en zonas bajas del sudoeste, en Baleares y de forma puntual en las Rías Baixas y en los litorales mediterráneos. Las mínimas durante la noche no bajarán de 20 ºC en la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico.

El viento será moderado en la mitad norte peninsular, vertiente mediterránea y Baleares, y puede ser fuerte en el litoral oeste gallego; de flojo a moderado, en la mitad sur.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto. Habrá calima débil y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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