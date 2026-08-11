El tiempo hoy 11 de agosto en España: calor intenso y cielos despejados a un día del eclipse solar

A solo un día del eclipse solar, España afronta una jornada de calor intenso en buena parte del país, con temperaturas que superarán los 35 grados en amplias zonas del sur y el nordeste, además de Baleares y algunos puntos de la meseta. En el valle del Guadalquivir, los termómetros podrán alcanzar los 40 grados.

El tiempo será en general estable, con cielos despejados o poco nubosos. En Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y algunas zonas del Mediterráneo habrá más nubes y posibles nieblas durante las primeras horas del día, aunque tenderán a desaparecer.

La principal excepción estará en el Pirineo oriental y zonas cercanas, donde por la tarde pueden aparecer chubascos y tormentas fuertes. Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

El calor también se hará notar durante la noche. En amplias zonas del sureste peninsular y en los archipiélagos las temperaturas no bajarán de los 20 grados, mientras que en algunos puntos del litoral mediterráneo podrán superar incluso los 25 grados.

Entre las temperaturas previstas destacan los 41 grados de Córdoba, los 39 de Granada y los 38 de Albacete, Ciudad Real, Jaén, Lleida, Logroño, Ourense, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Madrid alcanzará los 36 grados, mientras que en las zonas costeras las temperaturas serán más suaves.

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