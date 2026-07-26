El impacto del calentamiento global: adaptarse al clima para paliar sus efectos

El fuego no da tregua este verano y ha quemado ya en España cerca de 170.000 hectáreas, cinco veces más que en 2025 a estas alturas del año. Las olas de calor ya son recurrentes y, cada vez, más intensas y prolongadas. Las consecuencias del cambio climático se agravan y basta con echar la vista atrás tan solo seis meses, al invierno de inundaciones que vivimos. Los expertos recomiendan adaptarnos a esta nueva fase del clima, pero no para asumirla con resignación, sino para seguir tomando más medidas y mitigar sus efectos.

Los focos de incendios se han multiplicado en las dos últimas semanas. Tras la alerta en varias provincias de Castilla-La Mancha (el de Guadalajara es el peor incendio de la historia por superficie quemada), el miedo ahora se extiende por la Comunidad de Madrid tras la concurrencia de tres distintos focos y la cercanía de un cuarto en Ávila.

El Gobierno, tras la petición de la administración autonómica madrileña, ha declarado la emergencia nacional. Es la primera vez que así se hace por incendio forestal.

El impacto del fuego en el medio ambiente y en la propia salud, sumado al calor extremo que están registrando los termómetros, son ya una cuestión de emergencia pública. Y, con estas intensas llamas veraniegas, no hace falta echar mucho la vista atrás para ser conscientes de la situación.