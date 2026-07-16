Desinformación sobre olas de calor en Europa: desde mapas manipulados hasta el bulo del proyecto HAARP
- Un artículo de la alianza EBU Spotlight desmonta narrativas desinformativas sobre las olas de calor en Europa
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Las olas de calor están afectando este verano a gran parte de Europa y esta situación, como ha ocurrido en los últimos años, es un escenario proclive para que circule desinformación climática en redes sociales. Así lo cuenta la investigación de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), titulada "Semáforos derretidos y manipulación climática: el calor extremo desata una ola de afirmaciones falsas". En VerificaRTVE te contamos estos y otros bulos sobre las olas de calor en Europa.
Los semáforos no se derriten por la ola de calor
Difunden en redes que las altas temperaturas, provocadas por las olas de calor que estamos viviendo en Europa, están derritiendo semáforos en Alemania. "Hace 41°C en Alemania y los semáforos se están literalmente derritiendo", leemos en un mensaje de X en inglés que adjunta un vídeo de 6 segundos, en el que se ve un semáforo con los materiales derretidos. Otra publicación comparte la misma grabación y dice: "Las olas de calor que ya rozan los 40 y 45 °C. Los semáforos en Italia y Alemania no han aguantado la presión y han comenzado a derretirse. Esto no es normal con temperaturas que ya se vivieron en el pasado. ¿Por qué pasa esto?". Es falso.
Este semáforo no se encuentra en Alemania ni se ha derretido por una ola de calor, se quemó porque se incendió un coche. A través de una búsqueda inversa detectamos que el vídeo se difunde desde el 24 de junio de 2026 con mensajes que lo también lo atribuyen a la ola de calor y lo sitúan en Verona (Italia). Hemos geolocalizado las imágenes en la localidad de Lugagnano, provincia de Verona (Italia). El semáforo incendiado se sitúa en la Via 26 aprile (45.433531791710784, 10.891177697227668).
Según han comprobado el verificador italiano Facta News y Eurovision News Spotlight, el semáforo no se quemó por el calor sino porque se incendió un coche en ese mismo lugar. El siniestro se produjo justo en la intersección de la Vía 26 aprile el 23 de junio, donde se encuentra el semáforo que aparece en la imagen. Imágenes difundidas en redes muestran el coche junto al semáforo en ese mismo lugar (1, 2, 3). El medio local Il Baco da Seta cuenta el suceso y publica fotografías y vídeos del coche en llamas junto al semáforo.
El proyecto HAARP no "ha fabricado" esta ola de calor
Varias publicaciones apuntan que detrás de la ola de calor en Europa está el proyecto HAARP. "Terminar con HAARP y la siembra de nubes (...) pondrá fin al clima de olas de calor"; "HAARP: Cómo fabrican una ola de calor en Europa"; "Cúpula de calor sobre Europa: HAARP a máxima potencia (sic)? Mientras Europa sufre una ola de calor histórica (...), las antenas HAARP en Alaska están realizando pruebas en silencio en la ionosfera… ¿Coincidencia?", leemos en varios mensajes publicados en inglés y en español en X entre el 27 de junio y el 12 de julio. Es falso.
El Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP) es un proyecto de investigación científica de la Universidad de Alaska que analiza la ionosfera. Gabriel G. Valcarcel, meteorólogo de RTVE, asegura a VerificaRTVE que "HAARP no puede provocar olas de calor ni manipular el clima en ninguna de las formas" ya que, aunque el proyecto "emite ondas hacia la ionosfera, una capa superior de la atmósfera", "la afectación que tiene sobre el clima es insignificante". Y añade: "La energía que se libera en este caso puede ser equivalente a si en un océano echas una taza de agua hirviendo", es decir, que "no se va a notar", "no va a tener ningún efecto". En la propia página web del proyecto científico confirman que "HAARP no tiene capacidad para controlar el clima".
Este proyecto se utiliza de manera recurrente para desinformar sobre fenómenos atmosféricos naturales. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido que haya causado los terremotos de Venezuela, la dana de Valencia o el huracán Milton en Florida (Estados Unidos).
No es manipulación climática: la ausencia de nubes sobre Europa se debe a una dorsal anticiclónica
"Serán cosas del cambio climático, que en plena ola de calor desaparecen las nubes de solo de la Europa terrestre para aumentar la incidencia del sol…". El texto, que insinúa que este fenómeno atmosférico se debe a la manipulación climática, se publica acompañado de un mapa, con una línea verde, que muestra la ausencia de nubes en parte de Europa occidental, mientras que, al este, al oeste y al norte, el cielo aparece cubierto. Es falso.
La ausencia de nubes en parte de Europa durante la ola de calor se debe a una dorsal anticiclónica y, como nos explican nuestros compañeros de El Tiempo de TVE, en ningún caso este fenómeno está causado por una "manipulación del clima o geoingeniería". "Las dorsales son tiempo estable en altura que se reflejan con anticiclones en superficie", aclara Gabriel G. Valcárcel. Esta "es una situación concreta que se produce habitualmente en verano, en la que una dorsal, que es una zona de altas presiones en superficie, abarca gran parte en este caso del oeste de Europa". Además, la ausencia de nubes se explica porque cuando hay una dorsal o un anticiclón "predomina viento descendente y para que se formen las nubes siempre es mejor que existan corrientes ascendentes".
Las dorsales son habituales en verano, aunque el cambio climático provoca que "esas dorsales consigan ascender más hacia el norte". De ahí estas "olas de calor tan extremas en países como Francia, Reino Unido, Alemania e incluso en los países nórdicos", aclara. También con el cambio climático es más habitual la configuración en omega que vemos en el mapa, "que genera un bloqueo en la dorsal" lo que provoca que "el calor persista durante muchos días".
Los mapas del tiempo no usan colores para asustar con el calor
Circula en redes sociales un fotomontaje que compara dos mapas meteorológicos como si mostraran las temperaturas en Europa de 1976 y 2026, reflejando los mismos registros pero con colores más intensos en el mapa actual. "¡Estafa climática!", leemos en un mensaje de X difundido en francés el 27 de mayo que comparte la imagen. Es falso.
A través de una búsqueda inversa comprobamos que el mapa de la derecha, que presentan como si mostrase temperaturas de 2026, y en el que los territorios están coloreados de tonos rojos y naranjas, pertenece al Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido (Met Office por sus siglas en inglés). Lo encontramos publicado el 30 de junio de 2025 en su cuenta de X y nos lo confirma por correo electrónico el propio Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido.
Sobre la imagen de la izquierda que en redes sitúan en 1976, nos aclaran que "no es un gráfico" suyo y que "tampoco parece una tabla de BBC", como demuestra esta emisión real de la corporación británica del año 1976 que nos remiten. En VerificaRTVE hemos analizado la foto y parece la misma imagen de la derecha manipulada, a la que han quitado los colores rojos y naranjas. En 1976 Alemania estaba dividida entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, y en el mapa no se aprecia esa frontera. También aparecen la República Checa y Eslovaquia separadas, cuando en 1976 formaban un único país: Checoslovaquia.
El equipo del tiempo de RTVE nos ha explicado que, aunque el mapa de la publicación no se corresponda con uno de 1976, debemos razonar y pensar que "el mapa esté ahora lleno de color es porque han avanzado las tecnologías, ahora existen nuevos modelos y los de antes eran muy rudimentarios o simplemente no existían".
Esta narrativa desinformativa que asegura que varían los colores en los mapas de temperaturas para alarmar sobre el calentamiento global circula de manera recurrente. En VerificaRTVE ya desmentimos que no cambian el color de los mapas en Alemania para alarmar sobre el cambio climático en febrero de 2024. En el verano de 2025 te explicamos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y el equipo meteorológico de RTVE cómo se elaboran estos mapas y por qué se eligen diferentes escalas de color.
Los bulos sobre el cambio climático y la "desacreditación de científicos, hombres y mujeres del tiempo" son recurrentes. Como explica G. Valcárcel, "cada vez que se habla de calor, cada vez que se habla de cambio climático, siempre va a haber alguien negándolo, poniendo pegas, a veces insultando". Sin embargo "lo único que hacemos es analizar los datos de lo que está ocurriendo", concluye.