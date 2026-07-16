Desinformación sobre olas de calor en Europa: desde mapas manipulados hasta el bulo del proyecto HAARP

Las olas de calor están afectando este verano a gran parte de Europa y esta situación, como ha ocurrido en los últimos años, es un escenario proclive para que circule desinformación climática en redes sociales. Así lo cuenta la investigación de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), titulada "Semáforos derretidos y manipulación climática: el calor extremo desata una ola de afirmaciones falsas". En VerificaRTVE te contamos estos y otros bulos sobre las olas de calor en Europa.

01.23 min La ola de calor, caldo de cultivo para los bulos que buscan negar la existencia del cambio climático

Los semáforos no se derriten por la ola de calor Difunden en redes que las altas temperaturas, provocadas por las olas de calor que estamos viviendo en Europa, están derritiendo semáforos en Alemania. "Hace 41°C en Alemania y los semáforos se están literalmente derritiendo", leemos en un mensaje de X en inglés que adjunta un vídeo de 6 segundos, en el que se ve un semáforo con los materiales derretidos. Otra publicación comparte la misma grabación y dice: "Las olas de calor que ya rozan los 40 y 45 °C. Los semáforos en Italia y Alemania no han aguantado la presión y han comenzado a derretirse. Esto no es normal con temperaturas que ya se vivieron en el pasado. ¿Por qué pasa esto?". Es falso. Mensajes que difunden la falsa idea de que las altas temperaturas han derretido un semáforo en Alemania VerificaRTVE Este semáforo no se encuentra en Alemania ni se ha derretido por una ola de calor, se quemó porque se incendió un coche. A través de una búsqueda inversa detectamos que el vídeo se difunde desde el 24 de junio de 2026 con mensajes que lo también lo atribuyen a la ola de calor y lo sitúan en Verona (Italia). Hemos geolocalizado las imágenes en la localidad de Lugagnano, provincia de Verona (Italia). El semáforo incendiado se sitúa en la Via 26 aprile (45.433531791710784, 10.891177697227668). Según han comprobado el verificador italiano Facta News y Eurovision News Spotlight, el semáforo no se quemó por el calor sino porque se incendió un coche en ese mismo lugar. El siniestro se produjo justo en la intersección de la Vía 26 aprile el 23 de junio, donde se encuentra el semáforo que aparece en la imagen. Imágenes difundidas en redes muestran el coche junto al semáforo en ese mismo lugar (1, 2, 3). El medio local Il Baco da Seta cuenta el suceso y publica fotografías y vídeos del coche en llamas junto al semáforo.

El proyecto HAARP no "ha fabricado" esta ola de calor Varias publicaciones apuntan que detrás de la ola de calor en Europa está el proyecto HAARP. "Terminar con HAARP y la siembra de nubes (...) pondrá fin al clima de olas de calor"; "HAARP: Cómo fabrican una ola de calor en Europa"; "Cúpula de calor sobre Europa: HAARP a máxima potencia (sic)? Mientras Europa sufre una ola de calor histórica (...), las antenas HAARP en Alaska están realizando pruebas en silencio en la ionosfera… ¿Coincidencia?", leemos en varios mensajes publicados en inglés y en español en X entre el 27 de junio y el 12 de julio. Es falso. Mensajes que difunden el bulo de que la ola de calor en Europa ha sido provocada por el proyecto HAARP VerificaRTVE El Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP) es un proyecto de investigación científica de la Universidad de Alaska que analiza la ionosfera. Gabriel G. Valcarcel, meteorólogo de RTVE, asegura a VerificaRTVE que "HAARP no puede provocar olas de calor ni manipular el clima en ninguna de las formas" ya que, aunque el proyecto "emite ondas hacia la ionosfera, una capa superior de la atmósfera", "la afectación que tiene sobre el clima es insignificante". Y añade: "La energía que se libera en este caso puede ser equivalente a si en un océano echas una taza de agua hirviendo", es decir, que "no se va a notar", "no va a tener ningún efecto". En la propia página web del proyecto científico confirman que "HAARP no tiene capacidad para controlar el clima". Este proyecto se utiliza de manera recurrente para desinformar sobre fenómenos atmosféricos naturales. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido que haya causado los terremotos de Venezuela, la dana de Valencia o el huracán Milton en Florida (Estados Unidos).