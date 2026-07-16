Un incendio forestal en Lozoyuela, Madrid, obliga a desalojar viviendas y una urbanización y a movilizar a la UME

La Comunidad de Madrid ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sumarse al operativo que combate el grave incendio forestal en el término municipal de Lozoyuela.

El fuego se mantiene catalogado bajo la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, una categoría de gravedad que ha obligado a consolidar los desalojos de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, así como el confinamiento de varias poblaciones del norte de la región.

El confinamiento preventivo continúa activo mediante el envío de alertas por el sistema Es-Alert para los habitantes de Buitrago de Lozoya y de las pedanías de Cinco Villas y Manjirón (pertenecientes al municipio de Puentes Viejas).

El avance de la emergencia sigue afectando gravemente a las comunicaciones terrestres: permanece cortada la salida 69 de la autovía A-1 y se registran interrupciones de tráfico en las carreteras secundarias del área, entre ellas la M-126 (kilómetro 0) y la M-135 (kilómetro 5).

Intervención militar en zona crítica La incorporación de los efectivos de la UME refuerza un dispositivo que ya cuenta con 28 dotaciones terrestres y 9 medios aéreos de los Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. El Puesto de Mando Avanzado coordina las operaciones desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela, apoyado por el comité de crisis que se encuentra reunido de urgencia en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para analizar la evolución meteorológica y el comportamiento del fuego. ““ El despliegue de seguridad lo completan las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, sus Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), quienes supervisan los desalojos y garantizan el orden en el perímetro afectado.