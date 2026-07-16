La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de julio con Antonio Resines como invitado

La segunda temporada ha llegado a su fin. Pero antes, David Broncano pone el broche de oro con un programa especial, con Antonio Resines como invitado de La Revuelta y muchas sorpresas más. Puedes ver el último programa hoy jueves 16 de julio en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta, para amenizar la espera durante el parón veraniego.

Antonio Resines, padrino de ‘La Revuelta’

Colaborador, invitado, uno de los actores más queridos en nuestro país… Antonio Resines es uno más en la familia de La Revuelta y está autorizado a aparecer en el programa cuando y como quiera. Ha venido a hacer secciones en las que nos mostraba algunas ideas para reconducir su futuro profesional, ha hecho anuncios en directo y, en su última visita a David Broncano, mostró la cicatriz que le quedó en el pecho tras una operación a corazón abierto o, como él lo llama, “un pequeño percance”.

Por el momento, mientras sigue buscando ideas para seguir ganando dinero sin trabajar, Resines no deja de rodar y presentar películas. La última, Haciendo amigos, producida por Santiago Segura, dirigida por David Marqués y coprotagonizada junto a Quim Gutiérrez y Megan Montaner, junto a un elenco de actores y actrices no profesionales con diferentes discapacidades, entre los que se encuentran Israel Romero, Mario Navarro, Carmen Lara y Ana Mencía, que también visitan La Revuelta. Además, la actriz y colaboradora Candela Peña despide el curso en este último programa de la temporada de La Revuelta, con David Broncano al mando de la nave.