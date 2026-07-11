Así es la nueva genialidad de La Revuelta: ya puedes jugar al 'Jorge Ponce Simulator' en el Lab de RTVE

Las mentes creativas de La Revuelta no descansan. Siempre hay nuevas ideas con las que hacer reír al público, algunas surgen de la improvisación y otras requieren meses de trabajo, como el Jorge Ponce Simulator, creado por el guionista Rubén Ajaú y alojado en el Lab de RTVE, donde puedes simular cómo es un día en la vida del cómico malagueño a través de cuatro niveles. Un proyecto que se ha prolongado durante más de medio año desde que surgió la idea hasta que se dio a conocer este viernes en la sección de Ponce en La Revuelta, combinando guion, programación y, como siempre, mucha comedia.

[Juega aquí al Ponce Simulator]

Así se creó el “Jorge Ponce Simulator”

Es habitual que, cuando nos acostumbramos a ver diariamente en pantalla a alguien, terminemos preguntándonos cómo será un día en su vida. En el caso de Jorge Ponce, cómico y codirector de La Revuelta, se podría resumir en su trabajo en la sala de guion, llevar a cabo su sección en el programa, recoger a sus hijas y, habitualmente, quedar con David Broncano. Cuatro niveles que han quedado reflejados en el Jorge Ponce Simulator, un juego creado por Rubén Ajaú, guionista del programa, y alojado en el lab.rtve.es.

Realizado con el motor RenPy, que emplea el lenguaje de programación Python, el simulador adopta la forma de una novela visual en la que “puedes elegir opciones y modificar la historia”, explica Rubén Ajaú, que empezó a programar el proyecto “entre idea e idea en la sala de guion, antes de las vacaciones de Navidad”. Para desarrollarlo empleó varios softwares de edición de código fuente y de edición de imagen, incluyendo fotos reales del propio Jorge Ponce, de los guionistas de La Revuelta e imágenes de stock.

Aunque no ha visto la luz hasta el final de la temporada, el proyecto “lleva en barbecho varios meses”. Tras presentar una primera maqueta a Ponce, Rubén Ajaú explica que hubo una versión inicial con los dos primeros niveles ya completos, “Sala de guion” y “Sección”. Para el primero, escribió “ideas que propondrían en una reunión real” sus compañeros guionistas, que “hacen un trabajo estupendo y me parecía divertido que cada uno tuviera su personalidad dentro del juego”. Después le seguía un tercer nivel que, finalmente, no vio la luz en la versión final, “comprar un regalo de última hora para el cumpleaños de David Broncano”.

Fue el mismo Ponce quien “propuso hacer algo con sus hijas, para retratar también su vida después del trabajo”, detallaba el creador del simulador. Fue así como se llegó a la idea de ir descubriendo cartas para formar parejas al estilo Memory hasta conseguir recoger a las niñas. Por último, en lugar de comprar un regalo para Broncano, la fase final del juego se convirtió en esperar al presentador en un restaurante, reduciendo los posibles mensajes a enviar a medida que se va agotando la barra de paciencia. “Intenté no comunicar ninguno de los textos, especialmente el del último nivel”, explicaba Rubén Ajaú, “para que Jorge lo tuviera fresco cuando lo jugara y pudiera reaccionar de verdad”. El resultado final se pudo ver en la sección de Ponce en La Revuelta y puedes disfrutarlo personalmente a través del Lab de RTVE.es.