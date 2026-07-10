La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de julio con Adriana Torrebejano como invitada

David Broncano despide la última semana completa de emisiones de esta segunda temporada con la actriz Adriana Torrebejano como invitada de La Revuelta. Puedes seguir el programa de este viernes 10 de julio en un horario especial, al término del partido de cuartos de final del Mundial de fútbol entre España y Bélgica, a partir de las 23:30 horas en La 1 y RTVE Play, donde también puedes seguir toda la información de la Copa del Mundo y volver a disfrutar bajo demanda y de forma gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Adriana Torrebejano, top invitadas favoritas de La Revuelta

Y no es una exageración. La actriz catalana ha pasado varias veces por el programa de David Broncano y se ha ganado el corazón del público con su carisma y simpatía, llegando incluso a salvar la emisión de La Revuelta en una de esas ocasiones en las que no hay invitado a escasas horas de comenzar la grabación. Una de las gestiones más surrealistas de la pasada temporada, ya que la actriz recibió un mensaje la noche anterior y no consiguió contactar con el coordinador de invitados durante todo el día, teniendo que confirmar su asistencia y hora de llegada gracias a su amiga Ana, maquilladora de La Revuelta.

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En otra de sus visitas al programa, Adriana Torrebejano no tenía nada específico que promocionar, por lo que acudió únicamente a charlar y merendar con David Broncano y ofrecerle un trueque gastronómico interprovincial: longaniza de su tierra a cambio de mojar pan en el aceite de Jaén. Sin embargo, esta vez sí tiene nuevo proyecto que presentar, la cuarta – y, previsiblemente – última temporada de la serie Muertos S.L., en la que interpreta a una tanatopractora. El programa de La Revuelta de este viernes 10 de julio se podrá seguir en directo y en abierto por La 1 y RTVE Play a partir de las 23:30, cuando finalice el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica en el que La Roja se juega el pase a semifinales.