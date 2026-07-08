La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de julio con Susana Abaitua y Juan Dávila, y conexión con Shakira

David Broncano entrevista este miércoles 8 de julio a uno de los cómicos que más entradas vende en España y una actriz nominada este año al premio Goya. Juan Dávila y Susana Abaitua son los invitados de hoy en La Revuelta para presentar la película El último mono, una comedia romántica dirigida por Joaquín Mazón Lacasa y participada por RTVE. Puedes ver el que será uno de los últimos programas de la temporada en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, David Broncano conectará por primera vez y por videollamada con Shakira, que se encuentra en plena gira por Estados Unidos y, a su vez, disfrutando del Mundial 2026, de cuya canción oficial es autora.

La Revuelta conecta con Shakira desde Estados Unidos hoy 8 de julioLA REVUELTA