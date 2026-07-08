LA REVUELTA

La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de julio con Susana Abaitua y Juan Dávila, y conexión con Shakira

Susana Abaitua y Juan Dávila, invitados de hoy 8 de julio en La Revuelta

Susana Abaitua y Juan Dávila, invitados de hoy 8 de julio en La RevueltaLA REVUELTA

CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

David Broncano entrevista este miércoles 8 de julio a uno de los cómicos que más entradas vende en España y una actriz nominada este año al premio Goya. Juan Dávila y Susana Abaitua son los invitados de hoy en La Revuelta para presentar la película El último mono, una comedia romántica dirigida por Joaquín Mazón Lacasa y participada por RTVE. Puedes ver el que será uno de los últimos programas de la temporada en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, David Broncano conectará por primera vez y por videollamada con Shakira, que se encuentra en plena gira por Estados Unidos y, a su vez, disfrutando del Mundial 2026, de cuya canción oficial es autora.

La Revuelta conecta con Shakira desde Estados Unidos hoy 8 de julio

La Revuelta conecta con Shakira desde Estados Unidos hoy 8 de julioLA REVUELTA

Los gurús del amor en tiempos de redes sociales

Juan Dávila ha pasado, en apenas un año, de no haber sido entrevistado nunca por David Broncano a protagonizar su tercera visita a La Revuelta. El ex policía devenido en actor, y uno de los cómicos más taquilleros de nuestro país, interpreta en El último mono a Alejandro, un gurú de la seducción que instruye a sus seguidores en las redes y que se propone conquistar a su némesis, Mariela, una cómica y activista feminista interpretada por Susana Abaitua, nominada al premio Goya a mejor actriz en 2026 por Un fantasma en la batalla.

Somos cineTráiler de 'El último mono', con Juan Dávila y Susana Abaitua

Tráiler de 'El último mono', con Juan Dávila y Susana AbaituaVer ahora

En su última visita a La Revuelta, Juan Dávila reconoció que sus datos en la pregunta clásica de las relaciones sexuales habían mejorado gracias a una “investigación” en la bandeja de mensajes directos en sus redes sociales, y propuso una curiosa iniciativa para solventar una de las tareas pendientes en España y que tanto preocupan a gran parte de la población, “especulación negativa” para facilitar el acceso a la vivienda en España.

La llamativa medida que propone Juan Dávila para el problema de la vivienda: "Es especulación negativa" | La Revuelta

CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)
La llamativa medida que propone Juan Dávila para el problema de la vivienda: "Es especulación negativa" | La Revuelta