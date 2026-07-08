La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de julio con Susana Abaitua y Juan Dávila, y conexión con Shakira
- La Revuelta conecta hoy por videollamada con la cantante colombiana desde EE.UU., a las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Jon Sistiaga como invitado
David Broncano entrevista este miércoles 8 de julio a uno de los cómicos que más entradas vende en España y una actriz nominada este año al premio Goya. Juan Dávila y Susana Abaitua son los invitados de hoy en La Revuelta para presentar la película El último mono, una comedia romántica dirigida por Joaquín Mazón Lacasa y participada por RTVE. Puedes ver el que será uno de los últimos programas de la temporada en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.
Además, David Broncano conectará por primera vez y por videollamada con Shakira, que se encuentra en plena gira por Estados Unidos y, a su vez, disfrutando del Mundial 2026, de cuya canción oficial es autora.
Los gurús del amor en tiempos de redes sociales
Juan Dávila ha pasado, en apenas un año, de no haber sido entrevistado nunca por David Broncano a protagonizar su tercera visita a La Revuelta. El ex policía devenido en actor, y uno de los cómicos más taquilleros de nuestro país, interpreta en El último mono a Alejandro, un gurú de la seducción que instruye a sus seguidores en las redes y que se propone conquistar a su némesis, Mariela, una cómica y activista feminista interpretada por Susana Abaitua, nominada al premio Goya a mejor actriz en 2026 por Un fantasma en la batalla.
En su última visita a La Revuelta, Juan Dávila reconoció que sus datos en la pregunta clásica de las relaciones sexuales habían mejorado gracias a una “investigación” en la bandeja de mensajes directos en sus redes sociales, y propuso una curiosa iniciativa para solventar una de las tareas pendientes en España y que tanto preocupan a gran parte de la población, “especulación negativa” para facilitar el acceso a la vivienda en España.