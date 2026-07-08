Shakira deja una pista sobre sus 12 conciertos en Madrid en su primera entrevista con Broncano | La Revuelta

Por fin, después de tanto tiempo esperándolo, la reina de la música latina hizo su aparición en La Revuelta. David Broncano entrevistó por primera vez a Shakira a través de una videollamada, dado que la artista colombiana se encuentra de gira por Estados Unidos, donde está aprovechando también para disfrutar del Mundial de fútbol cuya canción oficial ha vuelto a interpretar, convirtiéndola en número 1 a nivel internacional. Una charla en la que hubo una segunda protagonista, inesperada e involuntaria, y en la que Shakira dejó un primer adelanto de lo que se podrá disfrutar en su residencia con 11 conciertos en Madrid. Para entonces, entre los meses de septiembre y octubre de 2026, queda el compromiso de visitar por primera vez en persona La Revuelta.

El primer adelanto del setlist de Shakira en Madrid La artista mexicana Danna (Paola), amiga suya, le envió un mensaje de invitación en las primeras semanas de emisión de La Revuelta en RTVE y “ha costado, pero por fin lo conseguimos”, celebraba David Broncano al inicio de su conexión con Shakira, que respondía: “Lo bueno se hace esperar”. Y es que la artista colombiana nunca ha visitado el programa de Broncano, pero se comprometió a hacerlo cuando visite Madrid en los próximos meses de septiembre y octubre con motivo de sus 12 conciertos en la capital: “Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que sea una experiencia más allá del concierto y que se vayan plenos”, aseguraba la cantante. Expresando sus intensas “ganas de estar en España y de conocerte en persona”, Shakira demostraba su cariño por Madrid afirmando que es “una de las ciudades más increíbles de Europa”, por lo que rendirá homenaje a la capital incluyendo en su repertorio uno de sus éxitos más coreados: “Te dejo Madrid". Shakira desvela la gran sorpresa para su gira por España: "Construiremos un estadio, va a ser algo de otro mundo” Daniel Borrego Escot