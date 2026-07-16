Candela Peña abraza a "todas esas maricas" que viven una encerrona: "Nadie nos tiene que decir cómo ser" | La Revuelta

La semana del Orgullo ya quedó atrás, pero las reivindicaciones y la lucha por los derechos LGTBIQ+ es una causa diaria que no pasa desapercibida en La Revuelta. En su aparición en el último programa de la temporada, Candela Peña quiso homenajear a “todas esas maricas que viven en una encerrona” y se ven obligadas a ocultar su orientación sexual y su identidad por las complicaciones de su entorno. La actriz y colaboradora aprovechó también el inicio de las vacaciones escolares para lanzar un contundente mensaje de apoyo a los abuelos y abuelas que crían a sus nietos y nietas, y para posicionarse frontalmente en contra de los hoteles solo para adultos.

Además, en su balance de final de temporada, Candela Peña aseguró que esta ha sido “la temporada más feliz para mí”, reconociendo que para ella “es una cierta responsabilidad estar en la tele pública, que pagan todas las gentes”, por lo que envió un mensaje de agradecimiento por todo el amor recibido. En concreto y en especial, de “mujeres de más de 40 años a las que les ha parecido guay que hubiera aquí una mujer” de su edad.

Apoyo a las maricas “no centralizadas” La Revuelta siempre fue un espacio abierto para las reivindicaciones y la lucha por los derechos LGTBIQ+. Y Candela Peña quiso poner el foco en “las maricas no centralizadas, esa bollerita o esa trans que vive en un pueblo” y que tiene complicaciones para vivir en plena libertad, “que no le puede decir al pueblo que le gusta el teniente de alcalde”. Si bien es cierto que existe más de un centenar de iniciativas LGTBI en la España vaciada para luchar contra la “metronormatividad”, y otros muchos proyectos que potencian la diversidad, como La Benéfica de Piloña, con el artista Rodrigo Cuevas al frente, la actriz subrayó que todavía hay muchas “maricas que viven en una encerrona. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que ser ni a quién tenemos que querer”, expresaba desde La Revuelta. "En el pueblo se puede ser uno mismo": la España vaciada saca a relucir la pluma rural con más de 100 iniciativas LGTBI Álvaro Caballero