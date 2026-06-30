La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 30 de junio con Álex de la Iglesia como invitado

En la primera temporada de La Revuelta, en los primeros meses de su andadura en RTVE, se atrevió por fin a aceptar la invitación del programa. Y la experiencia debió ser satisfactoria, porque el director de cine Álex de la Iglesia es el invitado de David Broncano para hoy martes 30 de junio. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de forma totalmente gratuita, todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Las anécdotas de Álex de la Iglesia con Snoopy y Messi

El director y productor, nacido en Bilbao en 1965, es uno de los nombres más importantes del cine español, reconocido también fuera de nuestras fronteras. Y, como tal, Álex de la Iglesia había sido invitado en multitud de ocasiones al programa de David Broncano, pero siempre había declinado la propuesta hasta diciembre de 2024, cuando accedió por fin y reveló el motivo de sus reticencias: el pudor que le produce hablar de cuestiones sexuales. El cineasta vasco reveló, además, que se había llegado a arruinar económicamente por culpa de Snoopy, y recordó cómo fue trabajar en el documental del futbolista Leo Messi, uno de los proyectos más inesperados de su trayectoria audiovisual.

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Álex de la Iglesia vuelve hoy martes 30 de junio a La Revuelta para presentar su último trabajo en otra de sus facetas profesionales, la de doblador de animación, con la película Minions & Monsters. En su reciente visita a Al cielo con ella, el director reveló cómo consiguió que Pedro Almodóvar se encargase de la producción de su primera película, Acción mutante, con la que inició una carrera que le ha convertido en uno de los principales referentes del cine de terror español.