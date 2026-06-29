La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 29 de junio con el jurado de 'Maestros de la costura'

La Revuelta afronta ya la cuenta atrás de su segunda temporada en su penúltima semana del curso, y lo hace con María Escoté, Lorenzo Caprile y Luis de Javier, jueces de Maestros de la costura Celebrity 2, como invitados de David Broncano para este lunes 29 de junio. No te pierdas el programa de hoy, en directo y en abierto a partir de las 21:50 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

'Maestros de la costura' se estrena tras 'La Revuelta'

Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá serán los aprendices de Maestros de la costura Celebrity 2, la segunda edición del talent de moda, que se estrena hoy lunes 29 de junio al terminar el programa de La Revuelta. Todo ello bajo la atenta mirada de María Escoté, Lorenzo Caprile y Luis de Javier, jueces del concurso e invitados de hoy en el programa de David Broncano.

La Revuelta encara su recta final de la temporada después de una semana apoteósica en la que David Broncano recibió a Kira Miró, al rapero Kase.O, que reveló cuál de sus canciones más emblemáticas nació de un sueño, y al dramaturgo Fernando Arrabal, que volvió a hacer gala de una energía desbordante a sus 94 años. El autor y creador de la escuela patafísica, nacido en Melilla pero residente en París desde que tuviera que exiliarse durante el Franquismo, volvió a rememorar unas espectaculares anécdotas con figuras tan destacadas de la cultura como Salvador Dalí o Samuel Beckett, recordando con especial énfasis el motivo por el que Pablo Picasso estuvo dos años enfadado con él a raíz de una ocupación en las protestas de mayo del 68.