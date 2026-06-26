La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 26 de junio con Kase.O como invitado

De un referente del teatro y el surrealismo como Fernando Arrabal a una de las piedras angulares del rap en español. Kase.O es el invitado de David Broncano para hoy viernes 26 de junio para presentar en La Revuelta su nuevo disco, Camisa de fuerza. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:50 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda y de forma completamente gratuita.

Javier Ibarra, Javato Jones, Kase.O: maestro del rap

Cada vez que Kase.O presenta nuevo disco es todo un acontecimiento en la música española, y sus seguidores – y detractores – han tenido que esperar diez años desde su último álbum, El círculo. Una década después llega Camisa de fuerza, un disco en el que el rapero zaragozano plasma reflexiones sobre la sociedad actual y sobre sus más de 30 años de carrera, y con el que volverá al directo tras anunciar en 2022 una retirada indefinida de los escenarios: “El puesto está libre, ahora soy como Ronaldo el gordo”, aseguraba en su última entrevista en La Revuelta, hace un año, junto a Albert Pla.

Todo ello en medio de las especulaciones sobre el posible regreso de los legendarios Violadores del Verso tras su reunión con Sho-Hai, Lírico y R de Rumba en la canción “Consejo de sabios”. Además de los Doble V, el nuevo álbum de Kase.O cuenta con colaboraciones como las de N-Wise Allah, de MdeClick, el mc cubano Al2 el Aldeano, Evaristo, de La Polla Records, y otras dos leyendas del hip-hop en lengua hispana como Nach y Zatu, de SFDK. Al término del programa de La Revuelta podrás seguir en directo en La 1 y RTVE Play Camino a NY, la previa del partido entre España y Uruguay en el que La Roja se juega el pase a la siguiente fase del Mundial 2026 como líder del Grupo H.