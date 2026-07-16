Mundial 2026, en directo hoy, 16 de julio: Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenan al margen del grupo

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 16 de julio es el primer día de descanso antes del gran fin de semana que tenemos por delante. Ya están configuradas las finales, la de consolación será el sábado a las 23:00 horas peninsulares y enfrentará a Francia contra Inglaterra. La gran final, la que nos interesa, es el España - Argentina, el domingo a las 21:00. Ambos partidos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.

Argentina remontó a Inglaterra y una vez más pasó sufriendo. Mientras, España se relajaba con una merecida jornada de descanso, como viene siendo habitual. Descanso de entrenamientos, pero no de viaje, puesto que pusieron rumbo a Nueva York para ir aclimatándose al escenario de la final. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.