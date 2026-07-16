Mundial 2026, en directo hoy, 16 de julio: Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenan al margen del grupo
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 16 de julio es el primer día de descanso antes del gran fin de semana que tenemos por delante. Ya están configuradas las finales, la de consolación será el sábado a las 23:00 horas peninsulares y enfrentará a Francia contra Inglaterra. La gran final, la que nos interesa, es el España - Argentina, el domingo a las 21:00. Ambos partidos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.
Argentina remontó a Inglaterra y una vez más pasó sufriendo. Mientras, España se relajaba con una merecida jornada de descanso, como viene siendo habitual. Descanso de entrenamientos, pero no de viaje, puesto que pusieron rumbo a Nueva York para ir aclimatándose al escenario de la final. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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19:30
Tras la victoria de España ante Francia en semifinales del Mundial 2026 en Dallas (Estados Unidos) y el pase a la final de 'La Roja', en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que se presentan como si mostrasen disturbios en París tras la eliminación del conjunto galo. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de ellos. Un texto de Carmen Hernaiz.
Mundial 2026: vídeos descontextualizados de disturbios en las calles de París tras la eliminación de Francia
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19:20
La 'batalla de Atlanta' entre Inglaterra y Argentina dejó momentos virales en redes que nuestros compañeros de RTVE Play han recopilado. Un artículo de Jorge Yusta.
Lo más viral del Mundial 2026 en redes: del enganchón de Bellingham con Messi a la polémica celebración argentina con las Malvinas
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19:05
Recuerda que este jueves por la noche en Teledeporte y RTVE Play puedes revivir la primera estrella, la final de la Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica entre España y Países Bajos. Si no quieres sufrir, te recomendamos que conectes en el minuto 116, aunque la retransmisión empieza a las 22:45 horas peninsulares.
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19:00
A pesar de la ausencia de Lamine Yamal y Pedro Porro, el resto del grupo se ha entrenado en un buen ambiente, sin preocupación por el estado de sus compañeros, a los que esperan el domingo. Vídeo de nuestro enviado especial, Adrián Herrero.
@teledeportertve ¿¿Juegan una final de un Mundial en tres días y están como si nada. ¡Estos chavales son de otra pasta! El vacile de Nico Williams a Pau Cubarsí en el primer entrenamiento antes de la gran final del #MundialRTVE. ¿¿¿¿España-Argentina, el domingo a las 21:00h en La 1 y RTVE Play. #España #deportesentiktok #FifaWorldCup #OjaláLaSegunda ¿ sonido original - Teledeporte
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18:45
El presidente argentino, Javier Milei, respaldó este jueves a los jugadores de la Albiceleste por la soberanía de las islas Malvinas tras la victoria de este miércoles ante Inglaterra, aunque instó a separar la política del deporte y aseguró: "Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático".
"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", expresó Milei durante una entrevista con el medio El Observador. El mandatario aclaró, sin embargo, que "un partido de fútbol es un partido de fútbol y así lo entendió el director técnico -Scaloni- y así lo entendieron los veteranos (de la guerra de Malvinas)".
En el otro lado, el gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA una sanción por la conducta de los jugadores argentinos, como hemos mencionado antes. El primer ministro Keir Starmer, en tono sarcástico, deseó suerte a los finalistas "especialmente a España". Starmer, que se despide del 10 de Downing Street, ha visitado este jueves a su homólogo Volodimir Zelenski en Ucrania.
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18:30
El España - Argentina será una final de viejos conocidos del fútbol español. No sólo por el vínculo que une a Leo Messi con el FC Barcelona, personalizado en Lamine Yamal. Sin remontarse al pasado, hasta nueve jugadores del Atlético de Madrid se darán cita el domingo, tres de la selección española (Llorente, Pubill y Baena) y seis de la albiceleste.
Además, Álex Grimaldo, futuro colchonero, se reencontrará con Palacios, con el que ha coincidido en el Leverkusen. Otro que cambia de aires es Marc Cucurella, que dejará en el Chelsea a su amigo Enzo Fernández. Los que sí se reencontrarán el curso que viene en el Tottenham, previsiblemente, serán Pedro Porro y el 'Cuti' Romero.
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18:16
Si te lo perdiste, puedes volver a ver la serie documental 'Denominación de Origen' sobre la selección española. Sigue el capítulo 4 en RTVE Play en el enlace.
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18:15
¿Cuál de los goles que ha marcado España hasta ahora te ha gustado más? ¿Con cuál de los goles de la selección has vibrado más hasta ahora? Vota en nuestra encuesta.
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18:00
Ya sólo quedan dos partidos para tomar la decisión. ¿Quién crees que será el MVP de este Mundial? Vota en nuestra encuesta.
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17:45
Lamine Yamal y Pedro Porro han realizado ejercicios al margen del resto del grupo en el entrenamiento de la selección española, informa nuestro enviado especial, Adrián Herrero.
Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el grupo, informa EFE.
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17:30
Francia disputa el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo por cuarta vez en su historia; solo Alemania (5) ha jugado más. Les Bleus han ganado en dos de las tres ocasiones anteriores, venciendo a Alemania por 6-3 en 1958 y a Bélgica por 4-2 en 1986, y perdieron por 2-3 contra Polonia en 1982 (StatsPerform).
Inglaterra ha participado en dos partidos por el tercer puesto del Mundial, perdiendo ambos: 2-1 contra Italia en 1990 y 2-0 contra Bélgica en 2018. La única selección que ha perdido más de dos es Uruguay (3).
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17:15
La alegría es para España y Argentina. Franceses e ingleses no tienen tiempo para llorar sus penas, porque el sábado les espera una final por el tercer puesto en el Mundial. Este es el cuarto enfrentamiento en la Copa del Mundo entre Francia e Inglaterra. Los Three Lions ganaron los dos primeros (2-0 en 1966 y 3-1 en 1982), pero Francia ganó el más reciente por 2-1 en los cuartos de final de 2022.
Esa victoria de Inglaterra en el Mundial de España supone la última en partido oficial. La seleccón inglesa ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos contra Francia (2E 6D), una victoria por 2-0 en un amistoso en noviembre de 2015. No ha ganado en los últimos cuatro de competición (StatsPerform).
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16:58
El moderno barrio del SoHo de Nueva York subastará un día antes de la final del Mundial entre España y Argentina una colección de 48 camisetas de lino únicas, una de cada selección del torneo, confeccionadas a mano en un proyecto impulsado por dos amigos de Lleida (España) que combina moda y arte.
Dos amigos de toda la vida de Lleida, Guillem Muñoz y Pol Joven, aterrizan esta semana en Nueva York para presentar este singular proyecto textil, una colección de camisetas hechas a mano con detalles particulares de cada país y su historia mundialista (EFE).
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16:35
Los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, que concentraron a cientos de miles de personas y se extendieron hasta la madrugada, desataron incidentes en distintos puntos del país y dejaron un saldo de decenas de detenidos y varios heridos.
El principal foco de celebraciones fue el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se concentró con banderas y camisetas y festejó con cantos, música y fuegos de artificio (EFE).
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16:15
"Va a ser un partido especial, conozco a los jugadores, los sigo, varios están en el Barça, equipo al que quiero y sigo." Leo Messi disputará su tercera final mundialista... y será ante España, el país donde creció como futbolista.
“¿¿ "Va a ser un partido especial, conozco a los jugadores, los sigo, varios están en el Barça, equipo al que quiero y sigo."— Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026
¿¿ Leo Messi disputará su tercera final mundialista... y será ante España, el país donde creció como futbolista.
¿ España - Argentina, el domingo, a las… pic.twitter.com/LsSJluU5Sb“
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15:56
Lionel Messi contra Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia frente a la estrella emergente del momento. La Masia de nuevo en el escaparate del fútbol mundial, como cuando el propio Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio del Balón de Oro en 2010.
Esta vez, el impacto de la fotografía será aún mayor, porque el contexto arroja además un fuerte componente emocional: la leyenda, de 39 años y que encara su último gran torneo internacional, y su sucesor, de 19, y que disputa su primer Mundial (EFE).
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15:45
Casi 20 años de esta foto. Un joven Leo Messi sostiene en sus brazos a un bebé llamado... Lamine Yamal. Este domingo se verán las caras en la final del Mundial dos leyendas de La Masía.
“Casi 20 años de esta foto. Un joven Leo Messi sostiene en sus brazos a un bebé llamado... Lamine Yamal.— Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026
Este domingo se verán las caras en la final de la #CopaMundialFIFA dos leyendas de La Masía.
¿TDP, Directo al Mundial resumen diario del #MundialRTVE en @La1_tve y… pic.twitter.com/OxL3dfdoN5“
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15:30
España y Argentina, que jugarán este domingo en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mantienen una igualdad total en sus enfrentamientos, seis victorias para cada una y dos empates, pero el único partido de competición oficial entre ellas, jugado en el Mundial de Inglaterra 1966, cayó del lado argentino.
Sólo uno de los catorce partidos que han enfrentado a lo largo de la historia a españoles y argentinos fue de competición oficial: se jugó el 13 de julio de 1966 en el Villa Park de Birmingham, durante la primera fase del Mundial de Inglaterra, y Argentina venció por 2-1.
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15:15
OJALÁ...
“¿ Qué imagen.— Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026
¿¿ Hace 16 años España tocó el cielo. Ahora, volvemos a soñar.
¿ Esta noche, a las 22:40h en Teledeporte, revive la final del Mundial de 2010: Países Bajos - España.
¿ ¿Y si la historia vuelve a repetirse? OJALÁ#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/mkxCeyhnxH“
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15:00
El Gobierno británico reiteró este jueves su petición a la FIFA de investigar si la selección argentina infringió las normas al desplegar una pancarta reivindicando la soberanía de las islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra y subrayó su apoyo a los habitantes del archipiélago situado en el Atlántico Sur.
"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland en inglés) sin duda lo son", dijo a los medios la portavoz del primer ministro, Keir Starmer. "Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas", que están bajo soberanía británica desde 1833, señaló.
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14:45
Así se vivió la fiesta argentina en Madrid
“¿¡ARGENTINA LO HA VUELTO A HACER! #MundialRTVE #FIFAWorldCup— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 15, 2026
¿¿Locura con la gente de @filialargentina en Madrid con el gol de Lautaro
¿¿Enésima remontada en el Mundial para lograr el billete a la final y medirse con España este domingo
¿¿@PerezNoyaJuanma
¿Todas las… pic.twitter.com/ZkU8jzX88e“
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14:35
El récord de adjudicación de las entradas gratuitas del Movistar Arena ha caído. Un total de 32 minutos ha durado la distribución de las 4.500 invitaciones gratuitas para presenciar en el Palacio de los Deportes deLa Rioja, situado en Logroño, la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina a través de una pantalla gigante (EFE). Vale que son menos que las 15.000 del recinto madrileño, pero sigue siendo un tiempo récord.
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14:15
Familiares, compañeros, dirigentes y aficionados rinden homenaje este jueves al futbolista sudafricano Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado sábado a los 25 años casi dos semanas después de disputar el Mundial de 2026.
La primera ceremonia, privada y a la que se podía acudir sólo por invitación, se celebró a primera hora en el Ayuntamiento de Stellenbosch, ciudad suroccidental en la que creció el futbolista y en cuyo club empezó su carrera (EFE).
Un segundo servicio, abierto al público, está previsto a las 16:00 horas peninsulares en el mismo lugar. El tributo fue organizado conjuntamente por la familia, el Mamelodi Sundowns, la agencia Forward Zone, que representaba al jugador, y otros actores del fútbol sudafricano, según explicó el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson.
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14:00
Con el pase de Argentina a la final del Mundial, el Inter de Milán se convirtió en el único equipo en tener algún jugador en la final desde 1982, un récord que protagoniza este año, precisamente, uno de los héroes de la semifinal: Lautaro Martínez.
La lista la inauguraron en el Mundial de España cinco integrantes de la selección italiana campeona, entre ellos Bergomi y Altobelli. En los dos siguientes tomarían el relevo, curiosamente, todo alemanes como Rummenigge (1986), Klinsmann o Matthaus (1990). Italia jugaría las finales de 1994 y 2006, esta ganada, pero paradójicamente sólo un representante del Inter en cada caso: Berti y Materazzi, el del cabezazo a Zidane.
Entre los no italianos más ilustres está Ronaldo Nazario, campeón en 2002 y finalista en 1998, donde perdió contra su compañero de club el francés Youri Djorkaeff. En la de 2010 no hubo interistas entre la España campeona, pero sí el neerlandés Wesley Sneijder. Lautaro ha tomado el testigo los dos últimos Mundiales de sus compatriotas Palacio, Álvarez y Campagnaro en 2014, mientras que en 2018 los colores 'neroazzurri' los defendieron los croatas Brozovic y Perisic.
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13:45
NINGÚN ARREPENTIMIENTO POR PARTE DE TUCHEL
El seleccionador de Inglaterra fue muy cuestionado por los cambios tras el 1-0 de su equipo, pero defendió sus decisiones.
“NINGÚN ARREPENTIMIENTO POR PARTE DE TUCHEL ¿¿— Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026
¿ Inglaterra rozó la final del #MundialRTVE tras adelantarse con un gol de Anthony Gordon¿, pero Argentina remontó y ganó 2-1. Tuchel defendió sus decisiones y asumió la responsabilidad. pic.twitter.com/gpauzNdzPl“
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13:10
Unos 300 policías municipales -250 agentes para la zona de Colón y 40 para Madrid Río- velarán este domingo por la seguridad en la final del Mundial de Fútbol a disputar entre las selecciones de España y Argentina, con una segunda pantalla en la plaza de Colón, instalada por el Ayuntamiento en la calleGénova, con un aforo global para unas 20.000 personas. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado que se mantendrá la pantalla instalada por la RFEF en Colón. A ello hay que sumar las 15.000 personas que se congregarán en el Movistar Arena.
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13:00
Pues nos toca contra Argentina, buen momento para recordar los cinco goles de Don Mikel Oyarzabal. Ojalá amplíe su cuenta.
“¿¿¿¿¿Revive los CINCO GOLES de MIKEL OYARZABAL en el #MundialRTVE— Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026
¿Marcará el sexto gol que dé a La Roja su segunda estrella? ¿
¿ Podrás verlo en la final entre España ¿¿ ¿ ¿¿ Argentina EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay este domingo a las 21h.#FIFAWorldCup #Oyarzabal pic.twitter.com/69mUfKsky6“
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12:50
El centro de Madrid fue tomado por la hinchada albiceleste para celebrar el pase de Argentina, pero la madrugada y el alcohol causaron estragos en algunos.
Una aficionada argentina de 35 años fue detenida por la Policía Nacional por agredir a una agente en la céntrica plaza madrileña de Isabel II. El suceso tuvo lugar hacia las 3:00 horas de este jueves a los pies del Teatro Real de Madrid, cuando ante los insultos y gritos de los que estaban siendo objeto, los agentes ordenaron a los aficionados que abandonaran la plaza, según informaron a EFE fuentes policiales.
En esos momentos, la detenida, nacida en 1991 y que celebraba la victoria de su selección por dos goles a uno sobre Inglaterra, se dirigió a los policías con términos como "boludos" y "racistas". Tras esto, se abalanzó sobre una agente, a la que arañó en ambos brazos y causó varios hematomas, por lo que fue detenida por un delito de atentado a la autoridad.
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12:35
La pancarta que exhibieron los jugadores de Argentina sobre Las Malvinas es el motivo de reclamación de Reino Unido a la FIFA. El Reglamento del Mundial 2026 prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión.
"Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido", señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.
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12:20
Las críticas a Tuchel que hemos mencionado antes existen. El histórico delantero inglés Gary Lineker, hoy reconvertido en comentarista, calificó de "insondable" esa decisión de Tuchel: "Me pareció completamente insondable: si tu táctica es dejar a todo el mundo sentado, lo estás haciendo contra el mejor jugador del mundo", dijo Lineker al programa 'The Rest is Football' de Netflix, en referencia a Leo Messi.
El que fue defensa del equipo nacional Gary Neville abundó en la misma idea: "El mayor problema para mí fue incluso antes de que (Tuchel) empezara a hacer cambios. Ya habíamos empezado a atrincherarnos en el área antes de eso. ¿Cómo es que no podemos ir y marcar (a Messi)?, dijo en el pódcast 'The Overlap Stick'.
Otro exinternacional inglés, Ian Wright, recordó que recargar un equipo con defensores (como hizo Tuchel al introducir cambios) "es lo que Messi quiere: Messi quiere driblar entre los jugadores, poner el balón en el área y causar caos".
Los medios ingleses, tanto los deportivos como los generalistas, se preguntan hoy si Tuchel puede seguir en el puesto tras la enorme decepción sufrida ayer con la derrota ante Argentina, generalmente atribuida a sus errores de planteamiento, pero por el momento el técnico alemán parece aferrarse al cargo.
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12:00
La Federación Inglesa (FA) respalda al alemán Thomas Tuchel como seleccionador nacional pese a las duras críticas recibidas tras la eliminación este miércoles ante Argentina. El entrenador alemán renovó en febrero hasta la Eurocopa de 2028, que acogerán Reino Unido e Irlanda. "Tengo contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa y estoy deseando que llegue, aunque ahora mismo me resulte difícil mirar tan lejos", apuntó Tuchel tras la derrota ante Argentina, informa Europa Press.
Pese a ello, el CEO de la FA, Mark Bullingham, elogió a Tuchel. "Es desgarrador estar tan cerca. Los jugadores y Thomas lo han dado todo hoy, y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no podrían haber trabajado más duro durante el torneo", subrayó.
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11:45
El Gobierno británico dijo este jueves que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.
Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle (EFE).
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11:30
Nuestros compañeros de Verifica RTVE también están haciendo una interesante cobertura del Mundial. Aquí desmontan un vídeo generado con inteligencia artificial para difundir el bulo de Messi simulando una falta.
No es Messi simulando una falta en un partido del Mundial 2026, es un vídeo creado con IA
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11:20
En RTVE empezamos a calentar el partido del domingo. Aunque falte mucho, activamos ya el 'modo porra' en RTVE Play.
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11:10
La emoción sube en las últimas fases del Mundial y la audiencia de La 1 sigue en cifras de récord. Un 60,9% siguió el Inglaterra-Agentina en La 1 y Teledeporte, en un encuentro que superó los 14,3 millones de espectadores únicos, y fue seguido por una media de 8.728.000 aficionados.
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11:00
La fiesta inundó la calles de Buenos Aires, como era de esperar, y se dejó notar la reivindicación de Las Malvinas. Lo cuenta Diego Álvarez Patilla.
La marea albiceleste inunda Buenos Aires y los jugadores se acuerdan de las Malvinas: "Serán siempre argentinas"
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10:50
España - Argentina será, por tanto, la gran final del domingo en el Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. Como comenta nuestro enviado especial, Adrián Herrero, es la Finalissima que no pudo jugarse en marzo.
Todo parecía escrito: España y Argentina jugarán la soñada Finalissima
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10:40
Repasamos lo que nos ha deparado la madrugada. Argentina será el rival de España en la final después de ganar a Inglaterra con remontada incluida y dos asistencias de Messi, que esta vez se quedó sin marcar. La crónica la pone Amanda Ramos y la narración, Noelia Álvarez.
Argentina vuelve a firmar una remontada épica frente a Inglaterra y cita a Messi con España en la final del Mundial
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10:30
Buenos días. Comenzamos el repaso a lo que dé de sí la jornada en el Mundial de fútbol, una jornada en la que no hay partidos de competición, pero a buen seguro habrá actividad.