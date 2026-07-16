Lo más viral del Mundial 2026 en redes: del enganchón de Bellingham con Messi a la polémica celebración argentina con las Malvinas

España ya conoce a su rival en la gran final del Mundial 2026. No será una final cualquiera, será una Finalísima. Si queremos ver bordada la segunda estrella a la camiseta roja habrá que derribar a la vigente campeona, Argentina. Una selección a la que nunca, nunca, hay que dar por muerta. Que se lo digan a Cabo Verde, a Egipto, a Suiza y anoche a Inglaterra.

Lo que se vivió en Atlanta fue toda una batalla futbolística en la que parecía que la albiceleste iba a terminar en la lona. Un gol de Gordon en el 55 adelantaba a los 'three lions' pero en el minuto 85 empezó el banderazo argentino. Primero, un zapatazo desde fuera del área de Enzo Fernández igualaba la contienda y ya en el tiempo añadido, para variar, un cabezazo de Lautaro Martínez le daba la vuelta al marcador y el pase a la final para los de Scaloni. Todo lo pudimos disfrutar en La 1 y RTVE Play.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Inglaterra - Argentina: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026 Ver ahora

Así fue el centro de Messi y el remate de Lautaro, que vale un billete para la final.

El choque, con todos los precedentes que había entre ambas selecciones, tuvo más tensión que una central eléctrica. Uno de los momentazos del partido fue el encontronazo entre Bellingham y Messi, la secuencia no tiene desperdicio. Parece que el '10' inglés le dijo a Leo que las autoridades le han estado ayudando en el Mundial y que Cristiano es mejor que él. La cara de Messi es de retrato. Miren, miren.

Pero Bellingham no solo se encaró con Messi, al final del partido se fue al corrillo que estaban formando varios jugadores argentinos celebrando la victoria y le soltó tremenda colleja a Valentín Barco. La explicación es que Barco había salido corriendo desde el banquillo directo a la zona donde estaban los ingleses cuando Lautaro marcó el segundo gol.

El festejo de los jugadores argentinos sobre el césped del estadio de Atlanta tampoco etuvo exento de polémica y ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. Todo se debió a una pancarta desplegada en la que se leía "Las Malvinas son argentinas". Esta mañana, el Gobierno británico ha pedido a la FIFA que abra una investigación al respecto.

Polémicas aparte, Lionel Scaloni valoraba lo que habían hecho sus jugadores de una forma muy particular. Modestia, la justa.

Tampoco consideraba en rueda de prensa que Argentina hubiera sido favorecida por los árbitros durante el Mundial. A lo mejor sus rivales no piensan lo mismo.

El autor del gol de la remontada, Lautaro Martínez, no podía contener las lágrimas al ser entrevistado al final del choque. Se acordaba de su infancia, de su padre y de lo difícil que es llegar a lo más alto.

Por supuesto, la explosión de júbilo de todos los argentinos que vieron el partido fue espectacular. Para muestra, todos los que se reunieron en Madrid para ver la semifinal. "El que no salte es un inglés", corearon efusivos.

La cruz del partido fue Inglaterra. Esta mañana la prensa inglesa le daba palos como catedrales al planteamiento ultradefensivo de Thomas Tuchel tras el gol inicial de Gordon. Anoche le preguntaban si Inglaterra había llegado al nivel que él quería y no encontraba palabras para responder. Su cara es todo un poema.

La batalla entre Argentina e Inglaterra llegó a su fin, ¿quién se llevará la corona final? Este vídeo generado por IA lo deja todo en el aire. Parece sacado de una película de Ridley Scott.

Los que ya se han unido al coche de las leyendas que se marchan a su casa son Kane y Bellingham. Pero, ¿les harán hueco Mbappé, Halaand y compañía?

Pero lo verdaderamente importante es que España está en la final y ya ha llegado a Nueva York, qué destino tan bonito. Así fue el aterrizaje y llegada de la selección española a la ciudad donde sueña con la segunda estrella.

En RTVE estamos preparando un despliegue enorme para vivir y disfrutar a lo grande de la final del domingo. En RTVE Play habrá programación especial durante toda la tarde hasta que termine la final. Todos vamos a una. Soñemos con la segunda estrella, solo está a un paso.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Copa Mundial de la FIFA 2026 - Juntos a por la segunda estrella 16 años después, España vuelve a la final de un Mundial. La historia nos vuelve a mirar de frente, este domingo en La 1 y RTVE Play. Ver ahora

Antes, el sábado 18 de julio a partir de las 23 horas (hora peninsular) La 1 y RTVE Play ofrecerán en directo y gratis la final de consolación entre Francia e Inglaterra. Y, lo dicho, el domingo, a partir de las 21 horas la gran final: España - Argentina. OJALÁ.