Luis de la Fuente a RTVE: "Estoy muy convencido de que siendo fieles a nuestra idea estaremos cerca del objetivo"

Conoce a estos jugadores más que nadie, no solo los ha dirigido, los ha visto crecer. Ha acompañado sus primeros pasos, descubierto sus virtudes todavía por pulir y ha vivido de cerca los sacrificios que los han convertido en los futbolistas que el domingo jugarán la final del Mundial 2026. Luis de la Fuente es fiel a su idea y así se lo ha transmitido a nuestro enviado especial al Mundial, Roi Groba, en una entrevista que el seleccionador español le ha concedido en Nueva Jersey, a tres días del partido contra Argentina.

"Yo estoy muy tranquilo, muy convencido, siendo fieles a la idea que nos ha traído hasta aquí, estaremos mas cerca de conseguir el objetivo. Tenemos un potencial futbolístico muy grande, nosotros hay un escenario en el que no estaríamos cómodos que es en entrar en disputas, en provocaciones, que no digo que lo haga Argentina, pero nosotros no sabemos hacerlo. Nosotros sabemos jugar bien al fútbol, cuando tienes el balón darle sentido a la idea que queremos desarrollar, cuando no tenemos el balón ser muy disciplinados, muy agresivos, atacar mucho al rival para recuperar el balón rápido y contraatacar, esa es nuestra fortaleza", admite de la Fuente.

El secreto: la confianza A fútbol no hay quién les gane a esta selección que ya nos empieza a recordar a la de 2010, y eso lo hace el conocerse tan bien como se conocen ellos y el saber perfectamente cuál es el plan del Míster, "eso es un pequeñísimo detalle que marca una grandísima diferencia. La confianza que tenemos, el conocimiento que tenemos de todos nosotros, lo que demanda cada uno, lo que necesita en momentos difíciles, porque en 48 días que llevamos de concentración también se pasan momentos duros y difíciles, pero bien acompañado, el camino se hace más agradable". El seleccionador remarca que el ambiente en la concentración es magnifico y que hay que darle importancia al haber llegado donde estás, "es momento de estar feliz, hemos conseguido algo y de qué manera se ha conseguido, importantísimo. Lo más importante está por llegar, pero es un motivo de estar orgulloso, estar feliz, y esa mejora pasa por pelear por ganar un Mundial".

Maestro contra alumno Sobre que el partido contra Argentina pueda ser demasiado físico y con muchas faltas, Luis de la Fuente está tranquilo, "cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar, hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y no permitir ni situaciones, ni acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda", afirmaba el seleccionador. Delante tendrá a Scaloni, uno de sus alumnos en el curso de entrenadores por lo que el partido será todavía más especial. "Tenemos muy buena relación personal, admiración mutua, y yo he aprendido también mucho de él, he visto como ha gestionado una selección muy difícil con grandes futbolistas. Será un partido entre dos muy buenos amigos pero ahora dos grandes competidores, queremos ganar los dos", admite Luis.

Le queda carrete para rato A estas alturas, todo es bonito, pero en el primer partido contra Cabo Verde había voces que no confiaban en de la Fuente, sobre si eso le afecta o no, "sabemos como es nuestra vida, nuestro trabajo, no se puede agradar a todo el mundo, no me gusta que me regalen nada y estoy feliz, yo estoy dispuesto a estar mucho más tiempo". Lamine Yamal y Pedro Porro han entrenado al margen del grupo por una sobrecarga muscular, el seleccionador español cree que sí llegarán para la final y que al jugador del FC Barcelona, todavía le queda una.