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Mundial de Fútbol 2026

Inglaterra - Argentina, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra - Argentina, en directo | Mundial 2026
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NOELIA ÁLVAREZ

Inglaterra y Argentina buscan ser el segundo finalista de este Mundial 2026. Duelos como el 1986 con el mítico gol de los Mundiales de Maradona o el del 98 con una victoria en penaltis de los albicelestes de poco servirán en el Estadio de Kansas City. Kane y Bellignham son las estrellas que han comandado a Inglaterra hasta esta semifinal, anotando todos los goles en eliminatorias, mientras que Argentino ha necesitado de dos prórrogas y una remontada de locura ante Egipto.

Sigue el partido entre Inglaterra y Argentina a partir de las 21:00, en La1 y RTVE Play y minuto a minuto debajo de estas líneas.

Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Mundial 2026

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Minuto Descripción
  • 19:29

    Lionel Scaloni fue claro al hablar sobre el significado histórico del duelo. El seleccionador pidió no mezclar el fútbol con la Guerra de las Malvinas.

  • 19:12

    Y en este artículo de nuestro eviado especial al Mundial 2026, algunas curiosidades del partido entre Francia y España.

     

    'Francia-España desde dentro: de la emoción de Unai y De la Fuente al "entrevista al árbitro" del jefe de prensa francés'

  • 19:02

    Todavía seguimos con resaca emocional del partido de ayer...

     

    ¡España ya está en la final del Mundial 2026!

     

    Revive aquí el partidazo contra Francia.

  • 18:48

    'Atlanta, acorazada para el Inglaterra-Argentina: el mayor dispositivo de seguridad del Mundial'

     

    Lee aquí el artículo de nuestro enviado especial al Mundial 2026, Rubén Heras.

  • 18:31

    'Inglaterra - Argentina, la mística mundialista se cita en semifinales'

     

    Lee aquí el artículo de Datos RTVE firmado por Daniel Flores.

  • 18:15

    Inglaterra, liderada por Thomas Tuchel, busca disputar una nueva final del Mundial con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

     

    Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, aspira a defender el título mundial con Lionel Messi como referente y un plantel con amplia experiencia internacional.

  • 17:59

    Inglaterra ha llegado a la semifinal tras eliminar a México (3-2) y Noruega (2-1), mostrando un ataque muy efectivo en las eliminatorias.

     

    Argentina alcanzó las semifinales después de vencer a Egipto (3-2) y Suiza (3-1), manteniéndose invicta en la fase eliminatoria.

  • 17:45

    El ganador avanzará a la final, donde ya espera España tras vencer a Francia por 2-0 con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.
     

  • 17:30

    Buenas tardes y bienvenidos a la narración del segundo partido de semifinales entre Inglaterra y Argentna que comenzará a las 21:00h. en el Estadio de Atlanta.

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