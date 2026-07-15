Inglaterra - Argentina, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina buscan ser el segundo finalista de este Mundial 2026. Duelos como el 1986 con el mítico gol de los Mundiales de Maradona o el del 98 con una victoria en penaltis de los albicelestes de poco servirán en el Estadio de Kansas City. Kane y Bellignham son las estrellas que han comandado a Inglaterra hasta esta semifinal, anotando todos los goles en eliminatorias, mientras que Argentino ha necesitado de dos prórrogas y una remontada de locura ante Egipto.

Sigue el partido entre Inglaterra y Argentina a partir de las 21:00, en La1 y RTVE Play y minuto a minuto debajo de estas líneas.