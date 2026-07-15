Inglaterra - Argentina, en directo hoy en vídeo la semifinal del Mundial 2026
- Ambas selecciones buscan el último billete hacia la gran final mundialista
- Sigue en directo el partido entre Inglaterra y Argentina de semifinales del Mundial 2026
Inglaterra y Argentina buscan ser el segundo finalista de este Mundial 2026. Duelos como el 1986 con el mítico gol de los Mundiales de Maradona o el del 98 con una victoria en penaltis de los albicelestes de poco servirán en el Estadio de Kansas City. Kane y Bellignham son las estrellas que han comandado a Inglaterra hasta esta semifinal, anotando todos los goles en eliminatorias, mientras que Argentino ha necesitado de dos prórrogas y una remontada de locura ante Egipto.
Sigue el partido entre Inglaterra y Argentina a partir de las 21:00, en La1 y RTVE Play y minuto a minuto debajo de estas líneas.
Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Mundial 2026
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19:29
Lionel Scaloni fue claro al hablar sobre el significado histórico del duelo. El seleccionador pidió no mezclar el fútbol con la Guerra de las Malvinas.
“"NO HAY QUE MEZCLAR LAS COSAS"¿¿¿¿— Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2026
Lionel Scaloni fue claro al hablar sobre el significado histórico del duelo. El seleccionador pidió no mezclar el fútbol con la Guerra de las Malvinas.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Inglaterra-Argentina, hoy miércoles a las 21:00h en La 1 y RTVE Play. pic.twitter.com/WWLLIJCop8“
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19:12
Y en este artículo de nuestro eviado especial al Mundial 2026, algunas curiosidades del partido entre Francia y España.
'Francia-España desde dentro: de la emoción de Unai y De la Fuente al "entrevista al árbitro" del jefe de prensa francés'
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19:02
Todavía seguimos con resaca emocional del partido de ayer...
¡España ya está en la final del Mundial 2026!
Revive aquí el partidazo contra Francia.
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18:48
'Atlanta, acorazada para el Inglaterra-Argentina: el mayor dispositivo de seguridad del Mundial'
Lee aquí el artículo de nuestro enviado especial al Mundial 2026, Rubén Heras.
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18:31
'Inglaterra - Argentina, la mística mundialista se cita en semifinales'
Lee aquí el artículo de Datos RTVE firmado por Daniel Flores.
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18:15
Inglaterra, liderada por Thomas Tuchel, busca disputar una nueva final del Mundial con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, aspira a defender el título mundial con Lionel Messi como referente y un plantel con amplia experiencia internacional.
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17:59
Inglaterra ha llegado a la semifinal tras eliminar a México (3-2) y Noruega (2-1), mostrando un ataque muy efectivo en las eliminatorias.
Argentina alcanzó las semifinales después de vencer a Egipto (3-2) y Suiza (3-1), manteniéndose invicta en la fase eliminatoria.
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17:45
El ganador avanzará a la final, donde ya espera España tras vencer a Francia por 2-0 con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.
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17:30
Buenas tardes y bienvenidos a la narración del segundo partido de semifinales entre Inglaterra y Argentna que comenzará a las 21:00h. en el Estadio de Atlanta.