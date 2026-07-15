Pedro Porro recuerda sus orígenes y a su abuelo, su gran referente: "Vista larga, paso corto y mala leche"

"Vista larga, paso corto y mala leche". Es la frase que ha acompañado toda su vida a Pedro Porro, el lateral derecho de la selección española, y gran protagonista en el partido de semifinales contra Francia. Esa frase se la ha repetido como un mantra su abuelo Antonio, la persona que le ha acompañado desde pequeño y que ha sido siempre un referente para el jugador del Tottenham.

En el documental Denominación de Origen, de RTVE Play, los orígenes de esta familia de Don Benito, en Extremadura, pasan a un primer plano. "Me crie con mis abuelos, y en este caso, mi abuelo es la persona fundamental en mi vida", afirma el jugador. Algo que es mutuo: Antonio confiesa que tiene siete nietos pero que Pedro es "su ojito derecho".

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Pedro Porro recorrió toda Extremadura jugando al fútbol, gracias a su abuelo. De familia humilde, el sacrificio era grande para lograr un sueño que se ha cumplido con creces. "Recuerdo que tenía 13 añitos y fuimos a probar una semana al Rayo", dice el jugador de la selección que recuerda emocionado las palabras que le dijo su abuelo: "hijo, tienes que sacrificarte, las cosas buenas llegan". Y así ha sido.

Antonio también se emociona durante la entrevista al recordar todas las andanzas con su nieto, y lo que le costó dejarlo aquellos días en Madrid, para que probara con el Rayo Vallecano. "Nos tiramos todo el camino mi hija, mi yerno y yo sin hablar. Cuando llegamos aquí, le dije a mi yerno: Luis, vete para atrás que nos vamos a por él".

Antonio es el abuelo y gran referente de Pedro Porro