Pedro Porro recuerda sus orígenes y a su abuelo, su gran referente: "Vista larga, paso corto y mala leche"
- El lateral de la Selección marca el segundo gol contra Francia en la semifinal del Mundial
- Disfruta de Denominación de Origen para conocer la cara más personal de nuestros jugadores
"Vista larga, paso corto y mala leche". Es la frase que ha acompañado toda su vida a Pedro Porro, el lateral derecho de la selección española, y gran protagonista en el partido de semifinales contra Francia. Esa frase se la ha repetido como un mantra su abuelo Antonio, la persona que le ha acompañado desde pequeño y que ha sido siempre un referente para el jugador del Tottenham.
En el documental Denominación de Origen, de RTVE Play, los orígenes de esta familia de Don Benito, en Extremadura, pasan a un primer plano. "Me crie con mis abuelos, y en este caso, mi abuelo es la persona fundamental en mi vida", afirma el jugador. Algo que es mutuo: Antonio confiesa que tiene siete nietos pero que Pedro es "su ojito derecho".
Pedro Porro recorrió toda Extremadura jugando al fútbol, gracias a su abuelo. De familia humilde, el sacrificio era grande para lograr un sueño que se ha cumplido con creces. "Recuerdo que tenía 13 añitos y fuimos a probar una semana al Rayo", dice el jugador de la selección que recuerda emocionado las palabras que le dijo su abuelo: "hijo, tienes que sacrificarte, las cosas buenas llegan". Y así ha sido.
Antonio también se emociona durante la entrevista al recordar todas las andanzas con su nieto, y lo que le costó dejarlo aquellos días en Madrid, para que probara con el Rayo Vallecano. "Nos tiramos todo el camino mi hija, mi yerno y yo sin hablar. Cuando llegamos aquí, le dije a mi yerno: Luis, vete para atrás que nos vamos a por él".
"Se lo merece más que yo"
Los sacrificios han valido la pena y el jugador de la La Roja ha cumplido su sueño de llegar a los más alto, y, además, ser determinante en un partido clave como el de la semifinal de una cita mundialista. En todos los triunfos recuerda a su familia, a su hijo, y tiene unas palabras muy especiales para su abuelo Antonio. "Agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Se lo merece más que yo".
Antonio sigue muy de cerca a su nieto que se ha convertido en "un gran futbolista, un buen hijo, un buen hermano, y un buen nieto", y añade que iría donde hiciera falta. "Que por él voy a donde haga falta, aunque haya que ir al infierno".
Pedro Porro, ya con su hijo, le pregunta a su abuelo si también lo llevará al fútbol como a él. "Si sigo vivo, sí", dice Antonio entre risas, satisfacción y mucho orgullo de ver en lo que se ha convertido su nieto, "su ojito derecho". Porque los nietos, muchas veces, afirma, "hacen más caso de los abuelos que de los padres y de las madres".
La docuserie Denominación de origen ya está disponible íntegra en RTVE Play. Los cuatro episodios pintan el retrato más íntimo, humano y exclusivo de la selección española de fútbol. Las historias personales de Pedro Porro, pero también de Mikel Merino, Lamine Yamal, Rodri Hernández, Nico Williams, Pedri González o Marc Cucurella.