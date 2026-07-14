Unanimidad a favor de La Roja y deseos de goleada a Francia: la porra de los políticos de la semifinal del Mundial

La semifinal del Mundial de fútbol que enfrenta a Francia y a España ha estado bien presente en las conversaciones y comentarios este martes en el Congreso de los Diputados. La mayoría de partidos que forman el arco parlamentario han apostado porque esta noche La Roja ganará a nuestro país vecino y que incluso podría ser "por goleada".

"Este es el partido más difícil, pero España lo va a pasar y va a ganar 2-1", ha asegurado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Desde el mismo espacio ha hablado la portavoz del PP, Esther Muñoz, que no ha vaticinado ningún resultado pero sí que ha sostenido que ganará La Roja. "Creo que gana España. No quiero que gane el mejor, quiero que gane España y si es el mejor, pues mejor", ha asegurado.

Los periodistas presentes en la Cámara Baja han insisitido en el artículo firmado por Mariano Rajoy y en el que calificaba que la selección francesa juagaba "sin franceses". "Ya hemos explicado que era un artículo sarcástico como todos los de Rajoy", ha dicho. Y ha apuntado a otro interés con esta polémica, insistiendo en que le interesa al Gobierno por estar "acorralado por la corrupción" y que "está intentado estirar este chicle".

También desde Vox creen que las palabras de Rajoy "se están utilizando para no hablar de lo importante". Lo ha dicho la portavoz del partido de ultraderecha, Pepa Millán, que considera que "se está utilizando para desviar el foco". Tras ello, ha hecho su pronóstico para este martes por la noche: "Espero que la selección gane por goleada a Francia y sea una victoria recordada. Veré el partido, me gusta el fútbol y espero que ganemos por goleada".

Críticas a Rajoy y apoyo a la selección española El ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha reiterado que las palabras de Rajoy en un medio de comunicación son "racistas" y ha agradecido algunas de las palabras pronunciadas por jugadores de la selección. "Lamine, Iglesias son referentes y es importante que salgan al paso de esas declas racistas de Rajoy", ha dicho. En su caso, no ha querido atreverse con ningún resultado y ha evidenciado el buen estado de forma de la selección contricante. "Francia tiene el mejor ataque del país", aunque ha aseverado que es "optimista porque el bloque de la selección" española "es mejor". Desde el espacio de Podemos, Ione Belarra, también ha criticado las palabras de Rajoy y lamenta que "piensa como la mayoría de la derecha de este país y amplios sectores de la progresía". Como "navarra", y sobre el partido de semifinales contra Francia, espera que Luis de la Fuente saque "antes a Merino" y asegura que La Roja ganará "2 a 0". Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, se ha sumado al pronóstico de que pasará España a la final del Mundial. "Que gane España. No me escondo. Hay ocho catalanes", ha dicho.

Sánchez, "avergonzado" por el artículo del expresidente El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en París, en la Fiesta Nacional de Francia y que conmemora la toma de la Bastilla. En una imagen previa a ese evento, se observa un gesto llamativo del jefe del Ejecutivo ante el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la primera dama, Brigitte Macron, tras la publicación del artículo de Mariano Rajoy y que habla de una selección francesa "sin franceses". 01.10 min Transcripción completa todas las intervenciones y son las reacciones a esa columna de Mariano Rajoy, ese artículo que ha generado mucha polémica por esa frase racista. Y también ha llegado a París. ¿Recordamos que el presidente del gobierno está en este momento asistiendo al desfile de la fiesta nacional en la capital francesa. Al principio de la llegada hemos visto a Sánchez recibido en los Campos ilíseos y queremos recuperar la imagen de la llegada porque ha resultado llamativo un gesto del presidente del gobierno ante el primer ministro francés y ante la primera dama Vean Bueno, ahí han podido ver el subtítulo, estoy tan avergonzado es la frase que parece que le dirige a Lecornu, al primer ministro, ese gesto podría tener relación precisamente con esa polémica relacionada con ese artículo del expresidente Rajoy llega tras la cena de anoche en el en el elisio de la llamada Coalición de Voluntarios por Ucrania Sánchez no pudo acudir también con esa polémica en torno a ese artículo. Sobre la relación con Francia también Sánchez se muestra "avergonzado" ante el primer ministro francés tras la polémica por el artículo de Rajoy "Estoy tan avergonzado", es la frase que aparentemente le dirige Sánchez al primer ministro francés Lecornu. Un gesto que llega tras la cena de anoche en El Elíseo de la Coalición de los Voluntarios por Ucrania y en medio de las polémica por el artículo de Rajoy.