Sánchez acusa a Rajoy de "avergonzar" a España con declaraciones "xenófobas" sobre la selección francesa

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de "avergonzar" a España con "declaraciones xenófobas" tras decir el exdirigente 'popular' que en la selección francesa de fútbol "no hay franceses". Sus palabras llegan además tras una oleada de indignación entre el Gobierno de Emmanuel Macron y el arco parlamentario francés, que han acusado a Rajoy de "racista".

La polémica surge tras una columna que Rajoy publicó en El Debate el pasado viernes, después de que la Selección Española de futbol se clasificara para semifinales en el Mundial de Fútbol, en las que precisamente se enfrentará con Francia el próximo martes. En concreto, dijo que la selección francesa dispone de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

En su perfil de X, Sánchez ha lamentado que "hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel". "Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él", ha proseguido, ya sea jugando al fútbol, cuidando a los mayores o abriendo negocios.

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha advertido el jefe del Ejecutivo Español, que se ha dirigido así al país galo: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

También el PSOE se ha referido a la polémica en X, desde donde ha afirmado que "un país no se construye señalando a quienes forman parte de él, sino sumando a todas las personas que lo hacen avanzar".

"Defendemos una España abierta, inclusiva y tolerante, donde nadie sea juzgado por su origen, sino por su voluntad de formar parte de este país y contribuir a su futuro", prosiguen los socialistas, que concluyen su mensaje así: "Frente al racismo y la xenofobia, convivencia".