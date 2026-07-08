Celeste Amarilla, senadora paraguaya, vuelve a arremeter contra Mbappé tras proferirle insultos racistas en X
- Mbappé respondió a la política paraguaya tras decirle que era un ''camerunés colonizado''
- La senadora pidió perdón en la tarde del lunes, pero el martes volvió a insultarle
La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, que profirió insultos racistas a Kylian Mbappé tras el Francia - Paraguay del sábado 4 en la red social X como ''camerunés colonizado'' o ''que chupaba cocos en vez de leche materna'', ha vuelto a arremeter contra el jugador francés en plena cámara de senadores. Amarilla se ha referido a Mbappé como ''hijo de puta'' por no dar la mano a Gill cuando el árbitro pitaba el final del choque.
“Celeste Amarilla, senadora paraguaya que profirió insultos racistas a Kylian Mbappé como “camerunés colonizado”, vuelve a atacar al jugador galo en plena cámara de senadores llamándole “h** de p*”— Teledeporte (@teledeporte) July 8, 2026
La Federación Francesa de Fútbol anunció en la jornada de ayer que lo denunciará pic.twitter.com/jYxDnpjQ10“
Mbappé respondió el momento los 'post' de Amarilla, ya borrados
Al finalizar el choque entre Paraguay y Francia, tras el que Mbappé criticó el juego duro de los sudamericanos; "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas" dijo el capitán galo. Celeste Amarilla, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, respondió con varios comentarios racistas sus palabras y actos, como no dar la mano a Gill al pitar el árbitro, momento en el que celebró con rabia hacia la grada francesa.
Sus comentarios de ''camerunés colonizado'', ''en vez de leche materna chupaba cocos'' o ''lo más instruido que escuchó eran chimpancés'' tardaron poco en hacerse virales. Tampoco tardó la respuesta de Kylian Mbappé en la misma red social, a la que llamó ''mujer despreciable e indigna de su cargo''.
La Fiscalía francesa abre una investigación
La Fiscalía de París ha abierto una investigación por ''insultos públicos e incitación al odio o la violencia'' a raíz de estas declaraciones racistas vertidas en redes sociales. La apertura de la investigación fue confirmada horas después de que el Gobierno de Paraguay condenara públicamente las palabras de Amarilla, que provocaron la respuesta del jugador y el respaldo al mismo por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Tras la condena de su propio país, Celeste Amarilla pidió perdón. Dijo que ''había nacido en una generación donde existían esos comentarios'' pero apenas un día después ha vuelto a cargar con él. Al referirse a la acción del final del choque, le llamó ''hijo de puta'' y volvió a decir que ''eso no lo habría hecho un francés''.
Habrá que ver en que acaba judicialmente esto, ya que varias estamentos oficiales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya ha criticado estas palabras.