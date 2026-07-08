Celeste Amarilla, senadora paraguaya, vuelve a arremeter contra Mbappé tras proferirle insultos racistas en X

La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, que profirió insultos racistas a Kylian Mbappé tras el Francia - Paraguay del sábado 4 en la red social X como ''camerunés colonizado'' o ''que chupaba cocos en vez de leche materna'', ha vuelto a arremeter contra el jugador francés en plena cámara de senadores. Amarilla se ha referido a Mbappé como ''hijo de puta'' por no dar la mano a Gill cuando el árbitro pitaba el final del choque.

“Celeste Amarilla, senadora paraguaya que profirió insultos racistas a Kylian Mbappé como “camerunés colonizado”, vuelve a atacar al jugador galo en plena cámara de senadores llamándole “h** de p*”



La Federación Francesa de Fútbol anunció en la jornada de ayer que lo denunciará pic.twitter.com/jYxDnpjQ10“ — Teledeporte (@teledeporte) July 8, 2026

Mbappé respondió el momento los 'post' de Amarilla, ya borrados Al finalizar el choque entre Paraguay y Francia, tras el que Mbappé criticó el juego duro de los sudamericanos; "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas" dijo el capitán galo. Celeste Amarilla, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, respondió con varios comentarios racistas sus palabras y actos, como no dar la mano a Gill al pitar el árbitro, momento en el que celebró con rabia hacia la grada francesa. Los posts racistas de Celeste Amarilla X Sus comentarios de ''camerunés colonizado'', ''en vez de leche materna chupaba cocos'' o ''lo más instruido que escuchó eran chimpancés'' tardaron poco en hacerse virales. Tampoco tardó la respuesta de Kylian Mbappé en la misma red social, a la que llamó ''mujer despreciable e indigna de su cargo''. La respuesta de Kylian Mbappé a Celeste Amarilla X