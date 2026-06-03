Máximo histórico de delitos de odio: en 2025 aumentaron un 23,6 %

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6 % en 2025, hasta los 2.417 casos, con un incremento de todos los tipos excepto la discriminación generacional. Se trata de la cifra más alta desde que en 2014 se empezaron a medir estas infracciones penales, según consta en el informe sobre la evolución de estos delitos, que elabora el Ministerio del Interior y que ha sido presentado este miércoles.

Los incidentes de racismo y xenofobia están en lo más alto de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior. Les siguen los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571, y en tercer lugar los delitos por ideología, que se incrementaron el 64 % respecto al año anterior, hasta los 241.

El mayor incremento en la tipología de infracciones se produce en la islamofobia -un aumento del 133 %-, seguida por la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe, cuya presentación en el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid) ha estado encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %.

Crece también la participación de los menores en los delitos, tanto víctimas como autores.

"Nuestro compromiso responde a la voluntad de no permitir que el odio erosione la convivencia", ha dicho Grande-Marlaska según ha informado el Ministerio.

Más de 1.000 detenidos y Melilla a la cabeza en la tasa de delitos Por estos delitos, se detuvo o investigó a 1.018 personas, de las que un 78,5 % eran hombres. Esto representa un aumento del 12,5 % en comparación a 2025. Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos. Por regiones, la ciudad de Melilla se ubicó en la cúspide de la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, con 21,9. La siguen Navarra, con 15,6, y Ceuta, con 10,8. El fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, alerta de la dificultad de la ciudadanía para identificarlos RTVE.es (TEXTO) / CAROL ESPONA / MAGU BAQUÉS (VÍDEO)

Los delitos de odio habían bajado un 13,8 % en 2024 En 2024 se había dado una reducción del 13,8 % en las infracciones penales e incidentes de odio en España. En total se registraron 1.955 y casi la mitad fueron por racismo y xenofobia, aunque los que más crecieron fueron los vinculados al antisemitismo. Esos resultados frenaron la tendencia alcista que se había registrado en 2023, cuando se alcanzó la cifra de 2.268 infracciones, un 23 % más respecto a 2022, cuando Interior contabilizó 1.869 hechos. Los delitos de odio bajan un 13,8% en 2024: la mitad son racistas y crece el antisemitismo