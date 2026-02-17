El Supremo fija criterio y establece que los insultos racistas y ataques a inmigrantes son delitos de odio

El Tribunal Supremo ha fijado criterio y ha confirmado la condena a un hombre en Valencia por un delito de odio y otro de amenazas leves al propietario de un local al que se dirigió como "negro de mierda" y le dijo que le iba a matar tras decirle este que no podía solucionarle el problema con el cambio de la máquina de tabaco.

En una sentencia, el Alto Tribunal confirma la pena de seis meses de prisión y de 1.260 euros de multa a un hombre que en enero de 2022 insultó al dueño de un bar que después de insultar y amenazar, a la llegada de la Policía habló de "monos" a los que iban a "tirar" del barrio y recriminó a los agentes el trato que le dieron siendo él español, al contrario del otro.

En su sentencia, el Supremo reconoce que "existe una amplia manifestación de delitos de odio en espectáculos públicos", como partidos de fútbol en los que se insulta a jugadores "por su raza diferente", "circunstancia que no debe ser 'devaluada' en su gravedad al integrar un delito de odio".

El odio al diferente por el color de su piel y su raza no es leve, deja claro el tribunal, "sino que integra una expresión de odio, sin que se pueda aceptar que queden al margen del reproche penal los ataques a las personas por el color de su piel y raza, o por su condición de ser, o no, españoles".

(EN AMPLIACIÓN)