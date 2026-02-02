El equipo contra delitos de odio de la Guardia Civil reforzará la seguridad en Cartes

La Delegación del Gobierno en Cantabria garantiza la seguridad de los menores extranjeros no acompañados que llegarán próximamente al municipio de Cartes procedentes de Canarias. Para ello, ha reforzado la presencia de la Guardia Civil y está operativo el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) .

La compra de un inmueble en el municipio cántabro por parte del Gobierno autonómico para acoger a 18 menores migrantes y 24 cuidadores ha provocado el rechazo y la movilización de vecinos, que han mostrado su malestar por la futura llegada de estos chavales al entender que afectará a la tranquilidad de esta pequeña localidad de menos de seis mil habitantes.

04.51 min El equipo contra los delitos de odio de la Guardia Civil reforzará la seguridad en Cartes ante la llegada de menores migrantes