El fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, alerta de la dificultad de la ciudadanía para identificarlos. "Cuántas veces hemos escuchado péinate bien que vas peinado como un gitano, o esto es una judiada o esto es una merienda de negros o musulmán el que no vote", explica.

El fiscal aclara que los insultos discriminatorios que tienen un componente de humillación pública son constitutivos de infracción penal: "El problema va a ser la prueba porque hay que identificar a esas personas y hay que saber que en ese momento estaban coreando esas expresiones que guardan apariencia de delito. No es fácil, pero si se ponen todos los medios hemos de tratar de conseguirlo".

Probar que hay una motivación de odio es clave en estos casos donde solo salen a la luz el 10% de los que se cometen: "Todo el mundo sabe que si te agreden físicamente, se puede denunciar, pero del resto hay desconocimiento de derechos, hay barreras ideológicas y desconfianza hacia la administración de justicia y fuerzas de seguridad".

Las agresiones grabadas y difundidas en redes han aumentado. "No hay conciencia de delito. La mayor parte de los delitos de odio no los cometen personas radicalizadas los cometen personas normales y corrientes que actúan con prejuicios o estereotipos hoy amplificados de forma masiva en las redes", asegura.