Archivada la causa contra Ana Millán, número tres de Ayuso, por presunta prevaricación al no acreditarse los delitos

El juzgado de instrucción de Navalcarnero ha archivado la causa abierta contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP en la comunidad, Ana Millán Arroyo. La exalcaldesa de la localidad de Arroyomolinos y vicesecretaria de organización del PP de Madrid estaba siendo investigada de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública.

Así consta en un auto judicial, al que ha tenido acceso RTVE, que se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones contra Millán y también contra el empresario Francisco Roselló. La jueza argumenta, en concordancia con la posición de la fiscalía, que debe acordarse el sobreseimiento provisional respecto de los dos investigados "al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

No hay indicios de que "utilizara su influencia" La demanda fue interpuesta en 2016 por el entonces alcalde de la localidad, Carlos Ruipérez Alonso, también investigado en 2018 por un presunto amaño de multas. Se relataban presuntas irregularidades de Millán en la adjudicación de varios contratos públicos del ayuntamiento de Arroyomolinos con la entidad Grupo Educativo, y también por unos pagos recibidos de a empresa Neverland Eventos. También se investigaba a Arrollo por, supuestamente, haber utilizado su influencia para conseguir la contratación de su hermana y su pareja. Tras estudiar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que analiza una cantidad "ingente" de documentación sobre la contratación del Ayuntamiento de la localidad y los contratos gestionados con varias empresas, la jueza considera que "no se constatan irregularidades ni arbitrariedades" atribuibles a Ana Millán. "No se infieren indicios con solidez suficiente para atribuir la participación de la comisión de delitos constitutivos de prevaricación", establece el auto. También se estudian los pagos recibidos por Millán, persona de confianza de la presidenta madrileña, de la empresa Neverland Eventos y del otro investigado en la causa, Francisco Roselló. El informe de la titular del juzgado de instrucción número seis de Navalcarnero, establece, igualmente, que "no concurre ningún elemento indiciario que indique relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados". Y justifica lo pagos recibidos por Millán de la empresa Neverland Eventos y de Roselló a un "contrato de alquiler con opción a compra concertado entre las partes en un ático" situado en Arroyomolinos. De la misma manera, el texto exculpa a legal del supuesto tráfico de influencias para contratar a dos personas de su entorno más cercano. Según el auto, no existe indicio de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, "no que estos recibieran ningún trato de favor" o se beneficiaran de que Millán fuera concejal en ese momento.