El pueblo gitano reclama en su Día una Ley Integral por la Igualdad ante el auge del discurso de odio en redes sociales

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha lanzado este 8 de abril un llamamiento urgente a los poderes públicos para la creación de una "Ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano". Esta reivindicación se produce en un contexto de especial preocupación por la persistencia de prejuicios estructurales y el alarmante aumento del odio en el entorno digital.

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Sara Giménez, directora general de la FSG, ha subrayado que la identidad española es incomprensible sin la aportación gitana, aunque advierte que “persisten importantes desafíos. El desconocimiento sobre la diversidad, la historia y la identidad del pueblo gitano sigue alimentando actitudes de rechazo y discriminación”. Según la directora, las desigualdades en ámbitos como la vivienda o el empleo demuestran que la igualdad real aún es una asignatura pendiente.

Desde la organización se insiste en que las herramientas actuales no son suficientes para frenar la vulneración de derechos. Giménez argumenta que “necesitamos un marco legislativo específico que dé garantía, integralidad y sostenibilidad a las políticas y medidas necesarias para la igualdad real y efectiva”. Esta ley buscaría no solo proteger al colectivo frente a la discriminación, sino también garantizar su progreso social de forma global.