El pueblo gitano reclama en su Día una Ley Integral por la Igualdad ante el auge del discurso de odio en redes sociales
- El 55% de los contenidos en en el entorno digital deshumanizan y degradan a la comunidad gitana
- La igualdad real aún es una asignatura pendiente en ámbitos como la vivienda o el empleo
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha lanzado este 8 de abril un llamamiento urgente a los poderes públicos para la creación de una "Ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano". Esta reivindicación se produce en un contexto de especial preocupación por la persistencia de prejuicios estructurales y el alarmante aumento del odio en el entorno digital.
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Sara Giménez, directora general de la FSG, ha subrayado que la identidad española es incomprensible sin la aportación gitana, aunque advierte que “persisten importantes desafíos. El desconocimiento sobre la diversidad, la historia y la identidad del pueblo gitano sigue alimentando actitudes de rechazo y discriminación”. Según la directora, las desigualdades en ámbitos como la vivienda o el empleo demuestran que la igualdad real aún es una asignatura pendiente.
Desde la organización se insiste en que las herramientas actuales no son suficientes para frenar la vulneración de derechos. Giménez argumenta que “necesitamos un marco legislativo específico que dé garantía, integralidad y sostenibilidad a las políticas y medidas necesarias para la igualdad real y efectiva”. Esta ley buscaría no solo proteger al colectivo frente a la discriminación, sino también garantizar su progreso social de forma global.
Odio y degradación en la red
La reclamación de la FSG se apoya en datos recientes del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Según informes de 2025, el 55 % de los contenidos antigitanos en redes sociales “deshumanizaban y degradaban al colectivo de personas gitanas”. Estos mensajes, según el Ministerio de Inclusión, refuerzan actitudes que “niegan o menoscaban la dignidad” de la comunidad.
El análisis de la actividad digital revela una realidad preocupante: un 51 % de los mensajes detectados buscaban el descrédito de la comunidad, mientras que un 35 % los presentaba como una amenaza. El Oberaxe advierte que “el antigitanismo permanece activo” en las redes, citando expresiones espontáneas de extrema gravedad como “saldríamos ganando si no existieran”.
La tipología de los ataques digitales revela una estrategia de estigmatización diversificada que va más allá del insulto directo. Aunque la mayoría de estos contenidos (el 67 %) se clasificaron como discriminatorios pero no agresivos, un 22 % de los casos mostraron un carácter "explícitamente agresivo", recurriendo a insultos y expresiones ofensivas de extrema dureza contra la dignidad de las personas.
El informe de Oberaxe alerta de que el antigitanismo en España no es un fenómeno reactivo a eventos puntuales, sino una "realidad subyacente" y estructural. De hecho, el 51 % de los contenidos reportados no guardan relación con ningún acontecimiento concreto, lo que demuestra una dinámica de odio latente y espontánea que circula de manera constante por las redes.
A esta hostilidad ambiental se suma el impacto de la desinformación: un 24 % de los comentarios asocian de forma reiterada a la comunidad gitana con la inseguridad ciudadana y con comportamientos delictivos o desórdenes públicos, reforzando prejuicios históricos sin base real.
A pesar de la gravedad de estos datos, la respuesta de las plataformas digitales sigue siendo insuficiente para proteger a este colectivo vulnerable. Aunque los ataques hacia la comunidad gitana suponen el 1,3 % del total de mensajes de odio racista en España, las redes sociales solo retiraron el 45,10 % de los contenidos denunciados durante 2025.
Para el director de Oberaxe, Tomás Fernández Villazala, estas cifras subrayan la urgencia de combatir un discurso que no solo deshumaniza, sino que "menoscaba la dignidad" de miles de ciudadanos, dificultando su plena integración en una sociedad que todavía les mira "desde una imagen reducida e injusta".
Más allá de la protección legal, el Grupo de Participación Gitana de la FSG ha recordado en su comunicado de este 8 de abril que “conocer es necesario, reconocer es imprescindible”. Defienden que ha llegado el momento de que la igualdad de oportunidades no dependa de la suerte o de los prejuicios, sino de un compromiso firme de la sociedad en su conjunto. “Somos presente y queremos seguir siendo futuro”, concluye el manifiesto, reafirmando el orgullo de un pueblo que, tras siglos de resistencia, exige ocupar con dignidad su lugar en la agenda política.