Zamora muestra su repulsa al odio y solidaridad con Bianca, víctima de una agresión tránsfoba la semana pasada en León

La ciudad de Zamora ha mostrado este sábado su solidaridad con Bianca, la joven de Benavente que fue víctima el pasado fin de semana de una agresión tránsfoba en La Bañeza (León), con una concentración en la que el centenar de asistentes han plantado cara a "los odiadores".

La concentración, convocada por el colectivo Kuza (Kuir Zamora), se ha producido a tres días de que se celebre el Día de la Visibilidad Trans, en respuesta a la agresión sufrida por Bianca Lisbeth, Miss Trans Benavente Zamora 2026, en un pub de La Bañeza (León).

Esa agresión es "una más de una larga lista de violencias que sufren las personas trans", han denunciado los asistentes en un comunicado, leído por varios asistentes, y en el que han advertido que este tipo de agresiones son "un aviso a navegantes".

Han recordado que ese tipo de violencias "no son una casualidad, sino que los discursos "LGTBIfóbicos, misógenos y racistas están promovidos por organizaciones de ultraderecha".

Esos discursos, han asegurado, se están asentando "dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las redes sociales, se están instalando en nuestras vidas cotidianas de una forma preocupantes".